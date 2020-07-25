Bolsonaro'nun son testi negatif

7 Temmuz'dan bu yana Coronavirüs tedavisi süren Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro hastalığı atlattı. Brezilyalı lider, 4'üncü kez yaptırdığı testinin sonucunun negatif çıktığını duyurdu.

25.07.2020 - 21:19

Bolsonaro'nun son testi negatif

Bolsonaro açıklamayı Twitter hesabından yaptı. Bugün yaptırdığı Covid-19 testinin negatif çıktığını açıklayarak kendi fotoğrafını paylaştı. Brezilya devlet başkanı mesajında "Hepinize iyi günler" ifadelerine yer verdi.

Bolsonaro ilk kez 7 Temmuz'da coronavirüse yakalandığını açıklamış son olarak çarşamba günü yaptırdığı 3'üncü virüs testinin sonucu pozitif çıkmıştı.

Bolsonaro her fırsatta Covid-19 tedavisinde etkinliği kanıtlanmayan sıtma ilacını kullandığını ve kendisini iyi hissettiğini söylemişti.

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