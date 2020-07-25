Bolsonaro'nun son testi negatif

Bolsonaro açıklamayı Twitter hesabından yaptı. Bugün yaptırdığı Covid-19 testinin negatif çıktığını açıklayarak kendi fotoğrafını paylaştı. Brezilya devlet başkanı mesajında "Hepinize iyi günler" ifadelerine yer verdi.



Bolsonaro ilk kez 7 Temmuz'da coronavirüse yakalandığını açıklamış son olarak çarşamba günü yaptırdığı 3'üncü virüs testinin sonucu pozitif çıkmıştı.



Bolsonaro her fırsatta Covid-19 tedavisinde etkinliği kanıtlanmayan sıtma ilacını kullandığını ve kendisini iyi hissettiğini söylemişti.