Britanya’nın yarısı en az bir doz aşı oldu

8 Aralık 2020’de BioNTech / Pfizer corona virüs aşısıyla birlikte pandemiyle mücadelesine başlayan İngiltere’de Sağlık bakanı Matt Hancock yaptığı açıklamada, Birleşik Krallık nüfusunun yarısından fazlasının en az bir doz aşı olduğunu söyledi.



Sağlık Bakanlığı’ndan paylaşılan resmi verilere göre, Birleşik Krallık'ta toplam 33,51 milyon kişinin bir doz aşı olduğu belirtildi.

12 milyondan fazla kişinin ise iki doz aşı olduğu bildirilen veriler hakkında konuşan Sağlık bakanı Matt Hancock yaptığı açıklamada, Birleşik Krallık nüfusunun yarısından fazlasının en az bir doz aşı olduğunu ve bunun bir kilometre taşı olduğunu söyledi.

‘BU HARİKA BİR DÖNÜM NOKTASI’

Hancock yaptığı açıklamada, "Bu harika bir dönüm noktası" ifadelerini kullanırken, "Bu aşılama programı, salgından çıkış yolumuzdur" şeklinde konuştu.

Sağlık ve Sosyal Bakım Bakanlığı, Birleşik Krallık resmi nüfusunun ise 66,8 milyon olduğunun altını çizdi.

Geçtiğimiz yıl ‘Brexit’ dediği Avrupa Birliği'ndeki ülkelerinden çok daha başarılı bir aşılama politikası izleyen Birleşik Krallık’ta, uygulanan aşı miktarı arttıkça hükümet de karantina tedbirlerini her geçen gün gevşetiyor.

İngiltere’de ise geçtiğimiz gün 2 bin 61 yeni Covid-19 vakası kaydedilirken 32 kişi ise corona virüs nedeniyle hayatını kaybetti.