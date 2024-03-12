Brüksel'de işçilerden kemer sıkma protestosu: "Hiçbir şekilde ödemeyeceğiz"

"YÜKSEK GELİRLİDEN YÜKSEK VERGİ" TALEBİ



Avrupa'da kemer sıkma politikalarına yeniden başlanmasını protesto eden işçiler, AB mali reformunun Belçika'yı sosyal harcamaları kısıtlamaya iteceğini savunuyor.



Kamu harcamalarının azaltılmamasını isteyen işçiler, yüksek gelirlilerden daha fazla vergi alınmasını talep ediyor.



Geçen ay, AB ülkeleri ve Avrupa Parlamentosu (AP), kamu harcamalarını ve bütçe açıklarını sınırlayan birlik, mali kurallarının reformu konusunda anlaşmıştı.



Anlaşma ile üye ülkelerin kamu borçları ve bütçe açıkları kademeli biçimde azaltılacak.



En yüksek kamu borç oranına sahip ülkeler arasında yer alan Belçika'nın mali reformla kemer sıkması ve gelecek birkaç yılda yaklaşık 30 milyar euro tasarruf etmesi gerekecek.



Bu nedenle Belçika'nın sağlık, eğitim, ulaşım gibi sosyal harcamalarda ciddi miktarda kesinti yapması öngörülüyor.

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