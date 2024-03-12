Brüksel'de işçilerden kemer sıkma protestosu: "Hiçbir şekilde ödemeyeceğiz"

Belçika'nın başkenti Brüksel'de işçiler protesto düzenledi.
Belçika Genel İşçi Federasyonu'nun (FGTB) çağrısı üzerine Brüksel’de Avrupa Birliği (AB) Konseyi önünde toplanan yaklaşık bin işçi, Avrupa'nın katı kuralları ve kemer sıkma politikalarına karşı eylem yaptı.
AB ülkelerinin maliye bakanlarının toplantı gerçekleştirdiği AB Konseyi binası önünde bir araya gelen işçiler, "Hiçbir şekilde ödemeyeceğiz" ve "Kemer sıkmaya hayır" yazılı pankartlar açtı.
Sendikalarının kırmızı renk kıyafetlerini giyen protestocular, bölgedeki yolları trafiğe kapattı, AB politikalarını eleştiren sloganlar attı.
Protesto nedeniyle AB kurumları önünde geniş güvenlik önlemi alınırken, Brüksel'de toplu taşımada da ciddi aksamalar yaşandı.
"YÜKSEK GELİRLİDEN YÜKSEK VERGİ" TALEBİ
Avrupa'da kemer sıkma politikalarına yeniden başlanmasını protesto eden işçiler, AB mali reformunun Belçika'yı sosyal harcamaları kısıtlamaya iteceğini savunuyor.
Kamu harcamalarının azaltılmamasını isteyen işçiler, yüksek gelirlilerden daha fazla vergi alınmasını talep ediyor.
Geçen ay, AB ülkeleri ve Avrupa Parlamentosu (AP), kamu harcamalarını ve bütçe açıklarını sınırlayan birlik, mali kurallarının reformu konusunda anlaşmıştı.
Anlaşma ile üye ülkelerin kamu borçları ve bütçe açıkları kademeli biçimde azaltılacak.
En yüksek kamu borç oranına sahip ülkeler arasında yer alan Belçika'nın mali reformla kemer sıkması ve gelecek birkaç yılda yaklaşık 30 milyar euro tasarruf etmesi gerekecek.
Bu nedenle Belçika'nın sağlık, eğitim, ulaşım gibi sosyal harcamalarda ciddi miktarda kesinti yapması öngörülüyor.
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