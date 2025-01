Bu ülkede her gün üç çocuk boğuluyor: "Su tanrıları bize kızgın"

Hindistan'ın gölet ve nehirlerle dolu sulak alanlarında her gün sayısız çocuk boğulmaya devam ediyor.



Tıbbi araştırma kuruluşu The George Institute tarafından 2020'de yapılan bir anket, Hindistan'ın Sundarbans bölgesinde her gün bir ila dokuz yaş arasındaki yaklaşık üç çocuğun boğulduğunu tespit etti.

VAKALAR MUSON YAĞMURLARIYLA ARTTI



Boğulmalar, muson yağmurlarının başladığı temmuz ayında ve sabah saat 10 ile öğleden sonra 2 arasında zirveye ulaştı. Çoğu çocuk o sırada ebeveynleri ev işleriyle meşgul olduğu için gözetimsizdi.



Yaklaşık yüzde 65'i evlerine 50 metre mesafede boğuldu ve sadece yüzde 6'sı lisanslı doktorlardan bakım alabildi. Ülkedeki sağlık hizmeti perişandı: hastaneler yetersizdi ve birçok kamu sağlık kliniği kapalıydı.



BATIL İNANÇLARLA KURTARMAYA ÇALIŞIYORLAR



Buna karşılık köylüler kurtarılan çocukları kurtarmak için eski batıl inançlara sarıldı. Çocuğun bedenini bir yetişkinin başının üstünde döndürerek dualar okudular. Ruhları uzaklaştırmak için suya sopalarla vurdular.



Dört milyon nüfusa sahip Sundarbans'ta yaşam her gün bu mücadeleyle geçiyor.

"SUYLA İÇ İÇE YAŞADIK"



Hindistanlı Sujata'nın hayatı, üç ay önce 18 aylık kızı Ambika'nın aile evlerindeki gölette boğulmasıyla altüst oldu. Sujata, "Tehlikelerin farkında olmadan, suyla her zaman iç içe yaşadık, ta ki trajedi yaşanana kadar." diye konuştu.



Sujata, köydeki diğerleri gibi, çocukların suya girmesini önlemek için havuzunu bambu ve ağlarla çitlemeyi planlıyor. Yüzme bilmeyen çocuklara köy havuzlarında eğitim verilmesi çağrısı yapılıyor.



SU TANRILARINI KIZDIRMAK



Son iki yılda yaklaşık 2 bin köylü ilkyardım eğitimi aldı. Basit çözümlerin bile hayata geçirilmesi, maliyetler ve yerel inançlar nedeniyle zorlu oluyor.



Sundarbans'ta, su tanrılarını kızdırma hurafeleri, insanların göletlerini çitle çevirmesini zorlaştırdı. Basit önlemler bile dini inanışlar nedeniyle bir türlü uygulamay konulamadı.



Boğulma, küresel çapta önemli bir sorun olmaya devam ediyor. Dünya Sağlık Örgütü'ne göre 2021'de tahmini 300 bin kişi boğuldu- her saat 30'dan fazla kişi hayatını kaybetti.