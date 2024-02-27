Bulgaristan: İki Rus vatandaşının "casusluk" gerekçesiyle AB'ye girişi yasaklandı

Bulgaristan Devlet Ulusal Güvenlik Ajansı, dün yaptığı açıklamada, iki Rus vatandaşının "casusluk" gerekçesiyle beş yıl süreyle Avrupa Birliği'ne girişini yasakladığını duyurdu.



Ajans tarafından yapılan açıklamada, 39 yaşındaki Vladimir Nikolaevich Gorochkin ve 37 yaşındaki Tatyana Anatoliyevna Gorochkina'nın kendilerini Bulgar vatandaşı olarak tanıttıkları belirtildi.



Gorochkin ve Gorochkina'nın "ulusal güvenliğe tehdit oluşturan" Rus Dış İstihbarat Servisi ajanları olduğu öne sürüldü.



Bir süredir Bulgaristan'da ikamet eden ve Bulgar vatandaşlığı almaya çalışan ikilinin, Bulgar kimliklerini kullanarak çeşitli Avrupa ülkelerinde casusluk yapmayı ve Rusya için istihbarat toplamayı amaçladığı iddia edildi.



Bulgaristan geçen yıl Eylül ayında Sofya'daki Rus Ortodoks Kilisesi'nin başkanını ve iki Belaruslu rahibi benzer gerekçelerle sınır dışı etmişti.

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