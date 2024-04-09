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Bulgaristan'da geçici hükümet göreve başladı

Bulgaristan'da geçici hükümet, yemin ederek göreve başladı. Meclisteki törende Rusya yanlısı ve NATO ile AB karşıtı olan Yeniden Doğuş Partisi milletvekilleri, AB marşı sırasında protesto amacıyla koltuklarından kalkmadı.

Bulgaristan'da geçici hükümet göreve başladı
Bulgaristan Cumhurbaşkanı Rumen Radev

hükümeti, meciste düzenlenen yemin töreninin ardından resmen görevine başladı.

Başbakan Dimitar Glavçev'in kurduğu geçici hükümetin üyelerinin yemin töreni için parlamentoda olağanüstü oturum düzenlendi.

Bir başbakan yardımcısı ve 19 bakandan oluşan hükümet üyeleri tek tek yemin etti.

Cumhurbaşkanı Rumen Radev'in de katıldığı yemin töreninin ardından Bulgaristan’ın ulusal marşı ve (AB) marşı okundu.

Parlamentoda Rusya yanlısı ve ile AB karşıtı olan "Vızrajdane" (Yeniden Doğuş Partisi) milletvekilleri, AB marşı sırasında protesto amacıyla koltuklarından kalkmadı.

Ülkede süren siyasi istikrarsızlık yüzünden Başbakan Glavçev’in hükümeti, Bulgaristan’da son üç yılda göreve gelen 7. hükümet olacak.​​​

Hükümetin ana görevi, 9 Haziran'da eş zamanlı düzenlenecek Bulgaristan Ulusal Meclis erken seçimleri ve Avrupa Parlamentosu seçimlerinin organizasyonu olacak.

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