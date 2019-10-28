Çavuşoğlu: Rus heyeti Türkiye'ye gelecek

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Gine-Bissau Dışişleri Bakanı Suzi Carla Barbosa ile ortak basın toplantısı düzenledi.



Rusya ile yapılan Soçi mutabakatıyla ilgili bir soruya da cevap veren Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Çekilenler de var. Rusya da rejim unsurları da bunu teyit ediyor. Ama henüz tamamının çekildiği söylenemez " şeklinde konuştu.



Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Soçi mutabakatıyla ilgili Rus heyetin Türkiye'ye geleceğini de belirtti.



"DAEŞ'LE MÜCADELE EDECEĞİZ"



ABD'nin Bağdadi operasyonu ile ilgili de konuşan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Türkiye ABD ile işbirliği içinde oldu" dedi.



Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Türkiye ABD ile işbirliği içinde oldu. DAEŞ'le mücadele edeceğiz. YPG'nin DAEŞ'lileri para için bıraktığ duyumu geliyor" dedi.