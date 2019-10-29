Cenevre'de Çavuşoğlu'nun da katılımıyla Suriye toplantısı

Suriye'nin yeni anayasasını yazacak komite 150 üyeden oluşuyor. Toplantıların resmi açılışı yarın yapılacak.



BM Suriye Özel Temsilcisi Geir O. Pedersen Cenevre'deki toplantılar öncesinde Suriye genelinde ateşkes ilan edilmesi çağrısı yaptı.



BM temsilcisi, toplantılarda komite üyelerinin kararlarının oy birliği veya yüzde 75 çoğunluk aranarak alınacağını da vurguladı.



Bugün ise Cenevre'de önemli bir buluşma gerçekleşecek. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ve İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, BM Cenevre Ofisi'nde Pedersen ile bir araya gelecek.



Üç bakanın görüşmelerinin ardından Astana formatında basın toplantısı düzenlemeleri bekleniyor.

