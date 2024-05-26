Çin, Japonya ve Güney Kore'den 5 yıl aradan sonra üçlü zirve

Çin, Japonya ve Güney Kore liderleri beş yıl aradan sonra üçlü zirvede bir araya gelecek. Üçlü zirve, ikili anlaşmazlıklar ve bölgesel jeopolitik gerilimler nedeniyle 2019 yılından beri yapılmıyor.

Çin, Japonya ve Güney Kore'den 5 yıl aradan sonra üçlü zirve
Güney Kore Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol, başkent Seul'deki Başkanlık Ofisi'nde Çin Başbakanı Li Qiang ile görüşmesi sırasında el sıkışıyor.

Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol'ün ev sahipliğinde beş yıl aradan sonra Seul'de düzenlenecek üçlü liderler zirvesine, Başbakanı Kişida Fumio ve Başbakanı Li Çiang katılacak.

Üç ülkenin liderleri, 2019'daki son zirveden bu yana ilk kez bir araya gelirken, beş yıl öncesine göre çok farklı bir jeopolitik ortam ve ekonomik koşullarda ilişkilerine yön vermeye çalışacak.

2008 YILINDA BAŞLADI

Çin, Japonya ve Güney Kore arasında 2008'de başlatılan üçlü zirve buluşmaları, 2012'ye dek her yıl yapılmıştı.

Daha sonrasında Doğu Çin Denizi'ndeki egemenlik ihtilaflarının yol açtığı, ülke kamuoylarında milliyetçi duyguları tetikleyen olaylar nedeniyle askıya alınmıştı.

2015, 2018 ve 2019 yıllarında tekrarlanan zirve toplantıları, Covid-19 salgını döneminde ülkeler arasındaki diplomatik görüşmelerin kesilmesinin ardından yeniden rafa kaldırılmıştı.

GERİLİMİ TIRMANDIRAN NEDENLER

Japonya ile Güney Kore arasındaki ilişkiler, Güney Kore'de mahkemelerin 2. Savaşı'nda zorla çalıştırılan Koreli işçilerle ilgili verdiği tazminat kararları nedeniyle bozuldu.

Çin ile ABD arasındaki artan jeolojik rekabetin, Pekin'in Tokyo ve Seul ile ilişkilerini etkilediği siyasi ortam da zirve toplantılarının kesilmesinde etken olmuştu.

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YENİ LİDERLERLE YENİ ZİRVE

2019'daki son zirve esnasında, şimdiki ev sahibi Yoon'un yanı sıra 'de Li ve 'da Kişida şu anki mevkilerde değildi.

Aralık 2019'da Çin'in Chengdu kentindeki zirveye dönemin Japon Başbakanı Abe Şinzo, dönemin Devlet Başkanı Moon Jae-in katılmıştı.

Dolayısıyla üç ülkeyi temsilen bu zirvede Yoon, Kişida ve Li "üç yeni yüz" olarak bir araya gelecek.

Zirvenin, ocakta Tayvan liderlik seçimlerini kazanan Lai Ching-te'nin 20 Mayıs'taki yemin töreni sonrası yapılması dikkat çekiyor.

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