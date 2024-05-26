Çin, Japonya ve Güney Kore'den 5 yıl aradan sonra üçlü zirve

Güney Kore Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol'ün ev sahipliğinde beş yıl aradan sonra Seul'de düzenlenecek üçlü liderler zirvesine, Japonya Başbakanı Kişida Fumio ve Çin Başbakanı Li Çiang katılacak.



Üç ülkenin liderleri, 2019'daki son zirveden bu yana ilk kez bir araya gelirken, beş yıl öncesine göre çok farklı bir jeopolitik ortam ve ekonomik koşullarda ilişkilerine yön vermeye çalışacak.

2008 YILINDA BAŞLADI



Çin, Japonya ve Güney Kore arasında 2008'de başlatılan üçlü zirve buluşmaları, 2012'ye dek her yıl yapılmıştı.



Daha sonrasında Doğu Çin Denizi'ndeki egemenlik ihtilaflarının yol açtığı, ülke kamuoylarında milliyetçi duyguları tetikleyen olaylar nedeniyle askıya alınmıştı.



2015, 2018 ve 2019 yıllarında tekrarlanan zirve toplantıları, Covid-19 salgını döneminde ülkeler arasındaki diplomatik görüşmelerin kesilmesinin ardından yeniden rafa kaldırılmıştı.

GERİLİMİ TIRMANDIRAN NEDENLER



Japonya ile Güney Kore arasındaki ilişkiler, Güney Kore'de mahkemelerin 2. Dünya Savaşı'nda zorla çalıştırılan Koreli işçilerle ilgili verdiği tazminat kararları nedeniyle bozuldu.



Çin ile ABD arasındaki artan jeolojik rekabetin, Pekin'in Tokyo ve Seul ile ilişkilerini etkilediği siyasi ortam da zirve toplantılarının kesilmesinde etken olmuştu.

