Çin karbon salınımını azaltma hedefini erkenden yakaladı

Çin, 2020 için belirlediği karbon salınımını azaltma hedefine ulaştığını açıkladı.



Çin Ekoloji ve Çevre Bakanlığınca yayımlanan raporda, yıllık CO2 emisyon miktarının gayrisafi yurtiçi hasılaya oranında 4 puanlık düşüş yakalandığı ve oranın yüzde 45,8'e gerilediği kaydedildi.



Ekoloji ve Çevre Bakan Yardımcısı Cao Yingmin, gazetecilere yaptığı açıklamada, bu oranlarla 2020 karbon salınımını azaltma hedefine ulaşıldığını belirtti.



Cao, "Bu, yeşil ve düşük karbon ekonomisini teşvik etmenin zor kazanılmış sonuçlarıdır" ifadesini kullandı.



HIZLI BÜYÜMEYLA ÜÇE KATLANDI

Çin'in 2000-2018 arasında hızla büyüyen ekonomisiyle karbon salınım oranları da üç katına çıkmıştı.

ALTERNATİF ENERJİDE LİDER



Diğer yandan Çin, güneş paneli, rüzgar tribünü ve elektrikli araç gibi çevreci ürünlerin en büyük üreticisi ve tüketicisi konumunda bulunuyor.



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