Çin’de orman yangını: 3 bin 400 kişi tahliye edildi

Çin'in Sichuan eyaletinde dün başlayan orman yangını söndürülemiyor.



Ganzi Tibet Özerk şehrine bağlı Yajiang kasabasında ormanlık alanda dün başlayan yangının şiddetli rüzgar nedeniyle yayıldığını belirten yetkililer, 11 kasabadan yaklaşık 3 bin 400 kişinin tahliye edildiğini söyledi.



Bazı yolların kapanmasına yol açan yangını kontrol altına alma çalışmalarının sürdüğünü aktaran yetkililer, şu ana kadar herhangi bir can kaybının yaşanmadığı bilgisini paylaştı.



Bölgeye 8 helikopter ile 930 itfaiye görevlisi sevk edildi.



Komşu Yunnan eyaletinden de çalışmalara destek olmaları amacıyla 775 asker bölgeye gönderildi.

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