Çin'deki hastanelerde yoğunluk had safhada

Corona virüs salgınının etkisini artırdığı Çin'de hastanelerde yoğunluk arttı. 2023'te ülkede bir milyon kişinin Covid-19'dan öleceği tahmin ediliyor.

Çin'deki hastanelerde yoğunluk had safhada

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, bu ayın başlarında, salgınına karşı katı uygulamaları içeren "sıfır vaka" stratejisinden geri adım attı.

Vakaların arttığı ülkede hastaneler, aşırı yoğunluktan muzdarip.

Chengdu şehrindeki Huaxi Hastanesi için ambulans şoförlüğü yapan bir kişi, "30 yıldır bu işi yapıyorum ve bu, şu ana kadar bildiğim en yoğun hal." ifadesini kullandı.

Hastaneye ambulansla gelenlerin çoğuna, nefes almalarına yardımcı olması için oksijen tüpü veriliyor.

Acil servisin ecza bölümünde çalışan personel ise "Neredeyse tüm hastalar corona virüslü." diye konuştu.

Uluslararası sağlık uzmanları, gelecek yıl Çin'de corona virüs kaynaklı en az 1 milyon ölümün gerçekleşeceğini tahmin ediyor.

SEYAHAT KURALLARINDA GÜNCELLEME

Çinli yetkililer, ülkeye gelen yolcuların karantinaya alınması zorunluluğunun 8 Ocak itibarıyla sonlandırılacağını açıklamıştı.

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