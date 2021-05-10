Çin’den Everest’te Covid önlemi: Ayırma hattı kurulacak

Dünya üzerindeki deniz seviyesinden en yüksek yer olan Everest Dağı’nın Nepal tarafında ilk olarak 20 Nisan’da bir kişide corona virüs tespit edilmiş, daha sonra 5 Mayıs’ta dağdaki kamplarda kalan dağcıların 17’sinde Covid-19’a rastlanmıştı.



Çin eyalet medyası ise geçtiğimiz günlerde yaptığı haberde, ülkenin, dağcıların olası Covid-19 enfeksiyonlarını önlemek için Everest Dağı'nın zirvesine bir "ayırma hattı" kuracağını açıkladı.



Virüs vakalarının 30’un üzerine çıkmasıyla birlikte Everest Dağı’nın ana kampındaki dağcılar tahliye edilirken, Çin resmi haber ajansı Xinhua, Tibet yetkililerinin kuzey ve güney yamaçlarındaki veya tepedeki dağcılar arasında temastan kaçınmak için "en katı salgın önleme tedbirlerini" alacaklarını aktardı.



BÖLME ÇİZGİLERİ OLUŞTURULACAK



Xinhua’nın bir yetkiliye dayandırdığı haberinde, dağ rehberlerinin dağcıların tırmanışına başlamasına izin vermeden önce dağın zirvesinde bölme çizgileri oluşturarak kişiler arasındaki teması azaltacağını bildirdi.



Yetkilinin bölme çizgilerinin ne yapılacağına dair detay vermediği belirtildi.



Çinli yetkililer geçtiğimiz gün, Everest Dağı’nın kuzey yamacının dağcılara tekrar açıldığı bildirilmiş, Tibet’te Qomolongma olarak bilinen zirveye tırmanmak için 38 dağcıya enfeksiyon riski düşük olan bölgelerden gelmesi ve sağlık raporu göstermesi şartıyla tırmanış için izin verildiği belirtilmişti.



Kuzey yamacı Çin’e, güney yamacı ise Nepal’e ait olan Everest Dağı’na her yıl binden fazla kişinin tırmandığı belirtilirken iki ülke de geçtiğimiz yıl Covid-19 önlemleri kapsamında tırmanışa kapatılmıştı.