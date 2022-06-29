Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO zirvesinde Macron ile görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Madrid'de yapılan NATO zirvesindeki ikili temasları kapsamında Fransa Cumhurbaşkanı Macron ile bir araya geldi.

Haberler - Anadolu Ajansı 29.06.2022 - 11:47

Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO zirvesinde Macron ile görüştü

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Cumhurbaşkanı , 'nın başkenti Madrid'deki ''NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'' kapsamında, IFEMA Kongre Merkezi'nde, bazı müttefik ve ortak ülke liderleriyle ikili görüşmeler yapıyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sabah saatlerinde ilk olarak Cumhurbaşkanı ile bir araya geldi.

İki liderin görüşmesi basına kapalı gerçekleşti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, zirve kapsamında ABD Başkanı Joe Biden, Birleşik Krallık Başbakanı Boris Johnson, İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Hollanda Başbakanı Mark Rutte, Avusturya Başbakanı Karl Nehammer ve Avrupa Konseyi Başkanı Charles Michel ile de görüşmesi planlanıyor.

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