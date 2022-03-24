Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın NATO Zirvesi'ndeki diplomasi temasları

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün NATO Olağanüstü Liderler Zirvesi'ne katılıyor.

Ukrayna gündemiyle toplanan zirvede Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ABD Başkanı Joe Biden, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, ve Almanya Başbakanı Olaf Scholz ile ikili görüşme gerçekleştirmesi bekleniyor.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, MACRON İLE GÖRÜŞTÜ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ilk olarak Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'la bir araya geldi.

NATO Olağanüstü Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi kapsamında bir araya gelen iki liderin NATO Karargahı'nda basına kapalı gerçekleşen görüşmesi 50 dakika sürdü.



Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fransız mevkidaşı Macron ile görüştü.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, İTALYA BAŞBAKANI DRAGHİ İLE BİR ARAYA GELDİ



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Brüksel’de düzenlenen NATO Olağanüstü Liderler Zirvesi’nin ardından İtalya Başbakanı Mario Draghi ile görüştü.



Belçika’nın başkenti Brüksel’de NATO Olağanüstü Liderler Zirvesi sona erdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan zirve sonrası İtalya Başbakanı Mario Draghi ile görüştü. Görüşmeye iki ülkenin temsil heyeti de eşlik etti.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, ESTONYA BAŞBAKANI İLE GÖRÜŞÜYOR



Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO Olağanüstü Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi kapsamında Estonya Başbakanı Kallas ile bir araya geldi.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN İLE BİDEN GÖRÜŞEBİLİR



Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, zirveden önce yaptığı açıklamada, “Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ABD Başkanı Biden ve diğer katılacak liderlerle ikili görüşmeleri olacak. Bir gün içerisinde yapılabilecek toplantı sayısı sınırlı ama elimizden geldiğince bu görüşmeler gerçekleşecek” dedi.

ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan ise "ABD, müttefikleriyle Rusya'nın G20 Ekonomi Bakanlar Zivesi'ne katılmasına onay verip verilmemesini görüşecek. Biden, NATO'da ki görüşmelerden sonra basına açıklamalarda bulunacak. Biden'ın takviminde Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşme yok, ama görüşebilirler" değerlendirmesinde bulundu.

Rusya'nın saldırıları, Ukrayna'nın Mariupol kentinde yoğunlaştı.

ÜÇÜNCÜ YÜZ YÜZE GÖRÜŞME OLACAK

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Biden'ın ABD Başkanı olarak göreve başlamasının ardından ilk yüz yüze görüşmesini 14 Haziran 2021’de düzenlenen NATO zirvesinde gerçekleştirmişti. Cumhurbaşkanı, Biden ile ikinci yüz yüze görüşmesini İtalya'nın başkenti Roma'da 2021 ekim ayındaki G20 Liderler Zirvesi’nde yapmıştı. Brüksel’deki zirvede yapılacak görüşme Erdoğan ve Biden arasındaki üçüncü yüz yüze görüşme olacak.

TEMASLARIN ODAK NOKTASI UKRAYNA OLACAK



Diğer taraftan, Cumhurbaşkanı Erdoğan liderler ile temasında Türkiye'nin Ukrayna'da barış ve ülkenin toprak bütünlüğünün korunmasına ilşikin çabalarına odaklanması bekleniyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Ukrayna lideri Zelenski ile yaptığı telefon görüşmeleriyle ilgli bilgi vermesi iki ülke arasındaki müzakelerde sınuş alınamsının hızlanmasına yönelik girişimlerde bulunacağı öngörülüyor.



TÜRKİYE'NİN AKTİF DİPLOMASİ ÇALIŞMASI



Öte yandan, Türkiye Ukrayna-Rusya Savaşı'nın başladığı 24 Şubat'tan bu yana iKi ülke arasında aktif bir diplomasi çalışma yürüttü. Savaşın başlamasından bu yana Ukrayna ile Rusya arasındaki en üst düzey görüşme 10 Mart'ta Antalya'da yapıldı. Rusya ve Ukrayna Dışişleri Bakanlarının bir araya geldiği görüşme Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun da katılımıyla gerçekleşti.



Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun da katılımıyla 3'lü formatta barış görüşmesi gerçekleştirilirken, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba savaşın başladığı günden beri ilk defa temas kurdu.