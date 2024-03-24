DAEŞ saldırı videosu yayınladı: "Onları öldür, hiç acıma!"

Moskova saldırısına ilişkin terör örgütü DAEŞ yeni bir video yayınladı.

Crocus City Hall içinde yer alan konser salonuna cuma günü düzenlenen ve 133 kişinin ölümüne yol açan saldırıya ilişkin teröristler kendi çektikleri videoyu paylaştı.

DAEŞ'in haber ajansı Amaq tarafından yayınlanan videolarda, silahlı kişilerin Crocus Belediye Binası'nın lobisinde konsere gelenleri hedef alırken, kendilerini filme aldıkları ve yakın mesafeden ateş ederek çok sayıda kişiyi öldürdükleri görülüyor.

Bir noktada, silahlı kişilerden biri diğerine "onları öldürmesini ve hiç acımamasını" söylüyor.

Rusya, saldırganların Ukrayna'ya kaçarken yakalandığını ve saldırıda Ukrayna'nın parmağının olduğunu iddia ediyor.

Devlet Başkanı Vladimir Putin, tüm saldırganların yakalandığını açıklarken saldırıdan sorumluy herkesin cezalandırılacağını söyledi.