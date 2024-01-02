Danimarka tahtı 50 yıl aradan sonra Kral tarafından yönetilecek

Danimarka Kraliçesi 2. Margrethe açıklama yaparak tahttan çekildiğini ve tahtı oğlu Veliaht Prens Frederik’e bırakacağını duyurdu. Danimarka tahtı, 50 yıl aradan sonra tekrar bir Kral tarafından yönetilecek.



Danimarka kraliçesi 2. Margrethe, Danimarka halkının yeni yılını kutlamak için yılın ilk günü yaptığı canlı yayında tahttan çekileceğini duyurmuş ve “Tacımı çıkartıp, oğlum Veliaht Prens Frederik’e devredeceğim.” açıklamasını yapmıştı.



Babası Kral 9. Frederik’in 1972’de ölmesinin ardından tahta geçen Kraliçe 14 Ocak’da tahtı oğlu Frederik'e bırakacak.



Danimarka tahtı, 50 yıllık aradan sonra tekrar bir Kral tarafından yönetilecek.



VELİAHT PRENS HARVARD'DA EĞİTİM GÖRDÜ



Veliaht Prens Frederik Andre Henrik Christian, 26 Mayıs 1968'de Kopenhag'da Kraliçe Margrethe ve kocası Prens Henrik'in ilk çocuğu olarak dünyaya geldi.



Ocak 1972'de annesinin kraliçe olmasıyla üç yaşındayken Danimarka tahtının varisi oldu.



Siyaset bilimi üzerine eğitim gören Prens, 1992- 93 yılları arasında ABD’deki Harvard Üniversitesi’nde ve Aarhus Üniversitesi'nde eğitimini tamamladı.



Veliaht Prens, 1994 yılında New York'taki Danimarka Birleşmiş Milletler bünyesinde çalıştı ve daha sonra Paris'teki Danimarka Kraliyet Büyükelçiliği'nde Büyükelçilik Birinci Sekreteri olarak görev yaptı.



2004 yılında Mary Donaldson ile evlendi ve dört çocuğu oldu.



“DOĞRU ZAMANININ ŞİMDİ OLDUĞUNA KARAR VERDİM”



Tahta veda konuşmasında “Doğru zamanın şimdi olduğuna karar verdim." ifadelerini kullanan Kraliçe Margrethe için açıklama yapan Danimarka Başbakanı Mette Frederiksen, kraliçeye hizmetlerinden dolayı teşekkür etti.



Ocak ayında tahta çıkması beklenen Veliaht Prens Frederik'in kızı Prenses Mary'nin babasının ardından Veliaht Prenses ilan edilmesi bekleniyor.



Kraliçe ölmeden tahtan ayrıldığı için Frederik'in Kral veya Naibi Prens (Prince Regent) ünvanı alıp almayacağı hakkında henüz açıklama yapılmadı.

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