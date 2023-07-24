Danimarka'da Kur'an-ı Kerim yakıldı

Son dakika haberi! Danimarka'daki İslam karşıtı ve aşırı milliyetçi "Danske Patrioter (Danimarkalı Vatanseverler)" isimli marjinal grubun üyeleri, Irak'ın Kopenhag Büyükelçiliği önünde Kur'an-ı Kerim yaktı.

Aynı grup, geçen hafta da benzer bir gösteri düzenlemiş ve olayları Facebook üzerinden canlı yayınlamıştı. İslam karşıtı pankart açan ve İslam'a hakaret içeren sloganlar atan grup üyeleri, Irak bayrağını ve Kur'an-ı Kerim'i yere atarak üzerine basmıştı.

Danske Patrioter, ayrıca Türkiye'nin Kopenhag Büyükelçiliği önünde Türk bayrağı ve Kur'an-ı Kerim'e saldırı düzenleyerek, İslam'a hakaret etmişti.

