Danimarka'da Kur'an-ı Kerim yakıldı

SON DAKİKA HABERİ: Danimarka'da bir grup protestocu, Kopenhag'daki Irak Büyükelçiliği önünde Kur'an-ı Kerim'in bir nüshasını ateşe verdi. Olayın, iki ülke arasındaki diplomatik ilişkileri daha da kötüleştirmesi bekleniyor.

Danimarka'da Kur'an-ı Kerim yakıldı
İsveç'ten Kur'an-ı Kerim'e yönelik saygısızlığa kınama

İsveç'ten Kur'an-ı Kerim'e yönelik saygısızlığa kınama

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Son dakika haberi! Danimarka'daki İslam karşıtı ve aşırı milliyetçi "Danske Patrioter (Danimarkalı Vatanseverler)" isimli marjinal grubun üyeleri, Irak'ın Kopenhag Büyükelçiliği önünde Kur'an-ı Kerim yaktı.

Aynı grup, geçen hafta da benzer bir gösteri düzenlemiş ve olayları Facebook üzerinden canlı yayınlamıştı. İslam karşıtı pankart açan ve İslam'a hakaret içeren sloganlar atan grup üyeleri, Irak bayrağını ve Kur'an-ı Kerim'i yere atarak üzerine basmıştı.

Danske Patrioter, ayrıca Türkiye'nin Kopenhag Büyükelçiliği önünde Türk bayrağı ve Kur'an-ı Kerim'e saldırı düzenleyerek, İslam'a hakaret etmişti.

Danimarka'da Kur'an-ı Kerim yakıldı - 1
Danimarka'da Kur'an-ı Kerim'i yakma provokasyonu

Danimarka'da Kur'an-ı Kerim'i yakma provokasyonu

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AŞIRI SAĞCI PALUDAN KUR'AN-I KERİM YAKMIŞTI

Danimarkalı aşırı sağcı Sıkı Yön Partisi (Stram Kurs) lideri Rasmus Paludan, 27 Ocak'ta Türkiye'nin Kopenhag Büyükelçiliği önünde ve Kopenhag'daki bir caminin yakınında Kur'an-ı Kerim yakmıştı.

Kalabalık polis korumasında gerçekleştirilen eylemler sırasında Paludan'ın yanına kimsenin yaklaşmasına izin verilmemişti.

Paludan'ın provokasyonuna da Türkiye Cumhuriyeti makamlarından tepkiler gelmişti. İstanbul 2 No'lu Barosu, 18 Nisan'da Paludan hakkında Kopenhag Polisine suç duyurusunda bulunmuştu.

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