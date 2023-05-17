Almanya'nın Ankara Büyükelçisi Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı

Son dakika haberi! Dışişleri Bakanlığı, Sabah gazetesinin Frankfurt Bürosu temsilcilerinin Alman polisi tarafından gerekçe gösterilmeden gözaltına alınmasını şiddetle kınadı.



Bakanlıktan yapılan açıklamada, Sabah gazetesinin Frankfurt Bürosu temsilcilerinin Alman polisi tarafından gerekçe gösterilmeden gözaltına alınmalarının Türk basınına yönelik bir taciz ve yıldırma eylemi olduğu belirtilerek, "Bu menfur eylemi şiddetle kınıyoruz." ifadesi kullanıldı.



Açıklamada, şunlar kaydedildi:



"Terör örgütü FETÖ’nün Almanya’daki faaliyetleri hakkındaki haberleri nedeniyle bir FETÖ mensubunun asılsız ihbarıyla hedef alınan gazetecilerin derhal serbest bırakılmalarını bekliyoruz. Başarıyla gerçekleştirilen Cumhurbaşkanı Seçimlerinin ilk turu ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimlerinin hemen ardından, Alman makamlarının söz konusu basın mensuplarını, ifadeye dahi çağırmadan doğrudan gözaltına almalarını kasıtlı bir eylem olarak görüyoruz."

"ALMANYA'NIN ÇİFTE STANDARTLI YAKLAŞIMINI ORTAYA KOYUYOR"



Basın ve ifade özgürlüğü konusunda "tüm dünyaya ders vermeye kalkan" Almanya'nın özgür basına yönelik bu eyleminin çifte standartlı yaklaşımını ortaya koyduğu vurgulanan açıklamada, konuya ilişkin olarak Almanya’da gerekli girişimlerin yapıldığı, güçlü tepkinin bugün Bakanlığa çağrılan Almanya’nın Ankara Büyükelçisi Jürgen Schulz'a da iletildiği belirtildi.

