Almanya'nın Solingen kentinde 25 yıl önce ırkçıların evlerini kundaklaması sonucu hayatını kaybeden Genç ailesinin 5 ferdi için Düsseldorf'taki Kuzey Ren Vestfaya Eyaleti Başbakanlık binasında anma töreni gerçekleştirildi.



Törene Almanya Başbakanı Angela Merkel, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Eyalet Başbakanı Armin Laschet ve çok sayıda davetli katıldı.



Çavuşoğlu, burada yaptığı konuşmada, Genç ailesinin yaşadığı trajediye ve Almanya'da ırkçı saldırılara maruz kalan diğer Türk vatandaşlarının sorunlarına dikkati çekerek, "Almanya'yı kendilerine ikinci vatan bilmiş bu insanların tek beklentisi bu toplumun birer eşit ferdi, eşit birer parçası olmaktır." şeklinde konuştu.



Entegrasyon konusunda Türkiye ve Almanya olarak birlikte çalışılması gerektiğinin altını çizen Çavuşoğlu, "Bize düşen görev, bu faciadan gerekli dersi çıkarmak, ırkçılık belasına karşı tek vücut olarak durabilmektir. Bu gibi saldırıların bir daha tekrarlanmaması için yabancı düşmanlığına karşı etkili tedbirler almaktır." değerlendirmesinde bulundu.



Çavuşoğlu, bu kapsamda toplumun tüm unsurlarının kendi renk ve farklılıklarıyla bir arada barış ve huzur içinde yaşamasını sürekli kılmak gerektiğini vurguladı.



"MEVLÜDE ANNE TÜM TOPLUMA ÖRNET TEŞKİL ETTİ"



Yaşanan hadisenin acısının 25 yıldır hala Genç ailesi fertleri, Almanya'daki 3,5 milyon Türk toplumu ve Almanlar için devam ettiğini ifade eden Çavuşoğlu, "O gün sergilediği soğukkanlı ve metanetli duruşla başta Mevlüde anne olmak üzere Genç ailesi tüm Alman toplumuna ve bize bir örnek teşkil etmiştir." dedi.



Çavuşoğlu, Almanya'da en fazla göçmen kökenlinin yaşadığı eyalet olan Kuzey Ren Vestfalya'nın Başbakanı Laschet'in bu sorumluluğunun bilinci içinde anma törenini düzenleyerek kendisini davet etmesini çok önemli ve anlamlı bulduğunu belirterek, kendisine teşekkürlerini iletti.



Şansölye Merkel'e de teşekkür eden ve onun ırkçılıkla kurumsal mücadelesini çok doğru bir adım olarak gördüklerini vurgulayan Çavuşoğlu, "Türkiye olarak da kendisine her türlü desteği vermeye hazırız." diye ekledi.



Laschet ve Genç ailesinin birbirlerini adeta kardeş olarak gördüğünü söyleyen Çavuşoğlu, şöyle devam etti:



"Bugün bu törene katılmamdaki tek gaye, ırkçılık, yabancı düşmanlığı ve İslam düşmanlığı dahil her türlü olumsuz akımı veya çarpık zihniyetleri sizlerle birlikte bir kez daha lanetlemek ve bunlarla mücadele için ortak bir mesaj vermektir. Bu mücadelemize aralıksız devam etmek zorundayız. Zira Solingen saldırısı Almanya ve Avrupa ve ötesindeki ırkçı ilk saldırı değildir, son saldırı da olmamıştır."



"NSU DAVA SÜRECİNİ YAKINDAN TAKİP EDİYORUZ"



Bakan Çavuşoğlu, 8'i Türk 10 kişiyi öldüren aşırı sağcı Nasyonal Sosyalist Yeraltı (NSU) terör örgütüne dair dava sürecini de yakından takip ettiklerini belirterek, "Bu dava sonucunda Şansölye Merkel'in verdiği söz doğrultusunda saldırıların tüm bağlantı ve arka planının ortaya çıkacağı ve toplum vicdanını tatmin edecek bir karar alınacağını ümit ediyoruz. Bu konuda hepimizin ortak beklentisi var." dedi.



Farklı din ve kültürlerin, çağdaş demokratik kurallar ve değerler çerçevesinde barış içinde yaşamasının herkesin ideali olduğunu dile getiren Çavuşoğlu, "Bu süreç iki yönlüdür. Hem yabancıların içinde bulundukları ülkenin kültür ve değerlerine uyum için çaba sarf etmesi hem de toplumun yeni ve farklı olana açık ve kabullenici bir tutum sergilemesi elzemdir." diye konuştu.



Siyaset ve medyaya bu hususta büyük rol düştüğüne dikkati çeken Çavuşoğlu, ötekileştirici ve ayrıştırıcı söylemlerin terk edilmesi ve etkili iç denetimin uygulanması gerektiğini söyledi.



Bakan Çavuşoğlu, Kuzey Ren Vestfalya eyaletini de örnek göstererek, sözlerini şöyle sürdürdü:



"Kuzey Ren Vestfalya Eyaleti, farklılıkları bir tehdit değil, artı bir değer olarak gören yapıcı yaklaşıma iyi bir örnektir. Diğer ülkelerin ve toplumların da bunu iyi bir örnek olarak alması bizce önemlidir. Eyaletteki bir milyondan fazla Türkiye kökenlinin eğitimde ve iş piyasasında fırsat eşitliğinden tam olarak yararlanması konusunda biz de Türkiye olarak üzerimize düşeni yapmaya hazırız. Bizlerin ortak çıkarı özellikle yeni nesillerin herhangi bir tereddüt yaşamadan her iki kültürde kendilerini evlerinde hissetmelerini sağlamaktır."

Çavuşoğlu, tören öncesinde Mevlüde Genç'in Şansölye Merkel'e "Biz her iki ülkenin de evladıyız. İki ülkenin, iki toplumun da parçasıyız." dediğini aktararak, bunun entegrasyonun ta kendisi olduğunun altını çizdi.



Öte yandan Eyalet Başbakanı Laschet de yaptığı konuşmada, 25 yıl önce yaşanan facianın eyalette 2. Dünya Savaşı sonrası yaşanan en kötü facia olduğunu söyledi.



Laschet, facianın sadece tarih kitaplarında yer almayacağını, nefret ve yabancı düşmanlığı konusunda ders çıkarılacak öğretiler olduğunu belirtti.



İnsanın acıyı unutamadığını vurgulayan Laschet, ''Sizin yanınızdayız. Kim çocuğunu kaybederse ölene kadar onu unutmaz. 25 yıl da geçse 50 yıl da geçse. Hafızalarınızdan kaybolmaz.'' dedi.



Laschet konuşmasını Türkçe olarak, ''Sevgidir insanı yaşatan'' ifadesini kullanarak sonlandırdı.



TÖRENDEN NOTLAR



Başbakan Merkel ile Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu tören öncesinde Mevlüde Genç ve eşi Durmuş Genç ile bir süre görüştü.



Sıcak bir atmosferde geçen görüşmede Çavuşoğlu ve Merkel'in Genç ailesiyle yakından ilgilendikleri öğrenildi.



Tören salonuna Merkel ve Mevlüde Genç'in el ele tutuşarak gelmeleri dikkati çekti.



Törenin anma müziklerini Betin Güneş oda orkestrası sundu.