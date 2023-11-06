Dışişleri Bakanı Fidan ABD'li mevkidaşı Blinken'la görüştü: Fidan acilen ateşkes istedi

Görüşmede, Dışişleri Bakanı Fidan, ABD’li mevkidaşı Blinken’a Gazze’de sivil hedeflerin bombalanmasının, alt yapının tahrip edilmesin kabul edilemez olduğuna da dikkati çekti.



Dışişleri Bakanlığı’ndaki görüşmede İsveç’in üyeliği çerçevesinde NATO’nun genişleme sürecinin, ikili ve bölgesel konuların da ele alındığı kaydedildi.

BLİNKEN GELECEK GÜNLERİ İŞARET ETTİ

Blinken, G7 içi Tokyo'ya gitmeden önce havalimanında açıklama yaptı. Blinken'ın açıklamarından satır başları:

Çalışmalarımız devam ediyor. Derin endişeleri biliyoruz, her gün çalışıyoruz. Gazze'deki korkunç bedeli görüyoruz. Masum Filistinlilerin kayıplarını azaltmak için atılabilecek adımları konuşuyoruz. Büyük miktarda yardımın sivillere ulaşması için gerekli adımların atıldığını önümüzdeki günlerde göreceksiniz. Çatışmanın bölgeye yayılmamış olması da bir başarıdır.

Her dakika bu konuda çalışıyoruz. Özellikle insani yardımların artırılması ve oluşturulması konusunda çalışıyoruz. En önemli konu rehineler, insani ara rehineler açısından da fayda sağlayacaktır.

REHİNELERİN DURUMU

Batı Şeria'daki aşırı şiddeti takip ediyoruz. İsrail tarafıyla bu konuları görüştük. Rehine konusunda detay veremem ama buna odaklandığımızı söyleyebiliriz. Diğer ülkeler de bu duruma katkı sağlayabilir.

İSVEÇ'İN NATO ÜYELİĞİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılım programını imzalayıp İsveç'in üyeliğini meclise göndermiş olması çok önemli bir şey. İsveç'in NATO'ya katılacağını düşünüyorum. Türkiye de bu fikirde.

BLİNKEN PROTESTOSU

Türkiye Gençlik Birliği (TGB) üyeleri, Dışişleri Bakanlığı binası yakınında ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'ın Türkiye ziyaretini protesto etti.



TGB üyeleri, Blinken'ın Türkiye'ye gelişini protesto etmek için Dışişleri Bakanlığı binası yakınında toplandı.



Filistin ve Türk bayrakları açan onlarca kişi, "Katil Blinken Türkiye'den defol" sloganı attı.



Polis, protestoculara müdahale etti.

BLİNKEN'İN 2. ORTADOĞU TURU