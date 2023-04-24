Dmitry Peskov'un oğlu Wagner'e katılıp, Ukrayna'da savaştığını açıkladı

Kremlin Sözcüsü Dmitry Peskov'un oğlu Nikolai Peskov, Rus paralı asker şirketi Wagner bünyesinde yaklaşık 6 ay Ukrayna'da savaştığını açıkladı.

Dmitry Peskov'un oğlu Wagner'e katılıp, Ukrayna'da savaştığını açıkladı

Kremlin'e yakın Komsomolskaya Pravda gazetesine konuşan 33 yaşındaki Peskov, "Bu benim görevimdi. Arkadaşlarım ve diğerleri oraya giderken, bir kenarda oturup seyredemezdim" dedi.

BBC'de yer alan bilgilere göre Wagner'e katılmanın kendi kararı olduğunu belirten Peskov, süreci bilmediğini ve babasının kendisine yardımcı olduğunu söyledi.

Dmitry Peskov'un oğlu Wagner'e katılıp, Ukrayna'da savaştığını açıkladı - 1

Diğer paralı askerlerin Kremlin bağlantılarını bilmemesi için sahte bir kimlik kullandığını kaydeden Peskov; 'da kendisine hangi adla hitap edildiğini, bu adı gelecekte de kullanması gerekebileceğini söyleyerek açıklamadı.

Wagner, 'da "özel askeri şirket" olarak tanımlanıyor. Şirket, 'da savaş suçları işlemek ve insan haklarını ihlal etmekle suçlanıyor.

Wagner'in son dönemde, Rusya'nın Ukrayna'daki askeri kayıplarının artması sonrası, cezaevlerinden binlerce hükümlüyü bünyesine kattığı biliniyor.

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