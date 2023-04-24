Dmitry Peskov'un oğlu Wagner'e katılıp, Ukrayna'da savaştığını açıkladı

Diğer paralı askerlerin Kremlin bağlantılarını bilmemesi için sahte bir kimlik kullandığını kaydeden Peskov; Ukrayna'da kendisine hangi adla hitap edildiğini, bu adı gelecekte de kullanması gerekebileceğini söyleyerek açıklamadı.



Wagner, Rusya'da "özel askeri şirket" olarak tanımlanıyor. Şirket, Ukrayna'da savaş suçları işlemek ve insan haklarını ihlal etmekle suçlanıyor.



Wagner'in son dönemde, Rusya'nın Ukrayna'daki askeri kayıplarının artması sonrası, cezaevlerinden binlerce hükümlüyü bünyesine kattığı biliniyor.

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