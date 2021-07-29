Donald Trump'ın damadı Jared Kushner yatırım şirketi kuruyor: İsrail ile Körfez ülkeleri arasındaki ekonomik bağları güçlendirecek

ABD’nin eski başkanı Donald Trump'ın başdanışmanı Jared Kushner gelecek aylarda bir yatırım şirketi kurmayı planlıyor. Cumhuriyetçi başkanın Beyaz Saray'da kıdemli danışmanı olarak görev yapan ve Kushner Companies'in eski CEO'su olan Kushner, merkezi Miami'de olacak olan Affinity Partners adlı bir yatırım şirketi kurmanın son aşamalarında bulunuyor.

İSRAİL'DE DE OFİS AÇACAK



Kaynaklar, Trump'ın kızı Ivanka Trump ile evli olan Kushner’ın, İsrail ekonomisi ile Hindistan, Kuzey Afrika ve Körfez'i birbirine bağlamak için İsrail'de de bir ofis açmayı düşündüğünü açıkladı. Ancak, şirketin potansiyel yatırımcıları hakkında ayrıntı verilmedi.



Diğer taraftan Kushner, son altı ayını Miami'de ailesiyle birlikte Beyaz Saray deneyimleri hakkında gelecek yılın başlarında yayınlanması beklenen bir kitap yazarak geçirdi.



Kushner, geçen yıl altı aylık bir süreçte İsrail ile BAEi, Bahreyn, Sudan ve Fas arasındaki aracı anlaşmalarına yardımcı oldu. Ayrıca yeni bir ABD-Meksika-Kanada ticaret anlaşmasının müzakeresinde rol oynadı.

SİYASETTEN UZAKLAŞTI



Öte yandan kaynaklar, Kushner'ın kayınpederiyle yakın olduğunu, ancak özel sektöre yeniden girerek yakın gelecekte siyasetten uzaklaştığını söyledi.



Cumhuriyetçi Parti, Trump destekçileri tarafından 6 Ocak'ta Kongre binasına yapılan ölümcül saldırılar nedeniyle ikiye bölünmüş durumda bulunuyor. Kaynaklar, partinin, 2024'te Trump’tan başka birini aday olarak çıkarmayı düşündükleri söyledi.

MANAVGAT'TAKİ YANGIN SABOTAJ MI?