DSÖ açıkladı: Afrika salgında en kötü haftayı yaşadı

DSÖ Afrika Direktörü Dr. Matshidiso Moeti, haftalık olağan basın toplantısında kıtada vaka sayılarında şimdiye kadarki en kötü haftanın geçen hafta yaşandığını belirtti.



Kıtanın geçen hafta ikinci dalgadaki zirve noktasını geçerek yeni bir rekor kırdığını söyleyen Moeti, vaka sayılarının bir önceki haftaya oranla 251 bin arttığını aktardı.



‘EN KÖTÜSÜ HENÜZ YAŞANMADI’



Yeni vakaların peş peşe 7. haftada da arttığına değinen Moeti, "Afrika için en kötüsü henüz yaşanmadı" diye konuştu.



16 ülkede vaka artışlarının sürdüğünü ve artışın olduğu ülkelerden 10'unda Delta varyantının görüldüğünü kaydeden Moeti, kıtanın virüs varyantlarına ilişkin yeterli bilgiyi toplamakta zorluk çektiğini söyledi.

KITADA SADECE 16 MİLYON KİŞİ TAMAMEN AŞILANDI



Moeti, Afrika'da yapılan aşının dünyadaki aşılamanın yüzde 1,6'sına denk geldiğine işaret ederek kıtada sadece 16 milyon kişinin tam olarak aşılandığını kaydetti.



Afrika'da vaka sayısı 5 milyon 800 bini geçerken hayatını kaybedenlerin sayısı 149 bini aştı.