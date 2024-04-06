DSÖ Genel Direktörü Şifa Hastanesi’ndeki yıkımı paylaştı

Hastane kompleksindeki çok sayıda binanın büyük ölçüde tahrip olduğunu belirten Ghebreyesus, "Kısa vadede asgari işlevselliğin yeniden sağlanması mümkün görünmemektedir. Kalan binaların gelecekte de kullanımı açısından güvenli olup olmadığının belirlenmesi için bir mühendis ekibi tarafından derinlemesine bir değerlendirme yapılması gerekmektedir." şeklinde konuştu.



DSÖ ve ortaklarının Şifa’daki temel hizmetlerin yeniden canlandırılmasını desteklemeye yönelik çabaların boşa gittiğini vurgulayan Ghebreyesus, "İnsanlar kez daha hayat kurtarıcı sağlık hizmetlerine erişimden mahrum kalmıştır. Kıtlık yaklaşırken, hastalık salgınları yayılırken ve travma yaralanmaları artarken, DSÖ, Gazze'de kalan sağlık tesislerinin, sağlık ve insani yardım çalışanlarının korunması, İnsani yardımın Gazze Şeridi boyunca engelsiz erişimi ve ateşkes çağrısında bulunuyor." ifadelerini kullandı.

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