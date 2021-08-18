DSÖ'den sahte aşı uyarısı: Birçok ülkeye dağıtıldı

DSÖ, Hindistan ve Afrika'da 'Covishield' adıyla üretilen Oxford-AstraZeneca aşısının sahtelerinin tespit edildiğini açıkladı. Hindistan'da en yaygın Covid-19 aşısı olan Covidshield'in bugüne kadar çok sayıda Asya ve Afrika ülkesine dağıtıldığı  belirtiliyor.

Anadolu Ajansı 18.08.2021 - 16:37 | Son Güncelleme : 18.08.2021 - 16:48

DSÖ'den sahte aşı uyarısı: Birçok ülkeye dağıtıldı

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Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Hindistan ve Afrika’da sahte yeni tip corona virüs (Covid-19) aşıları tespit edildiğini bildirdi.

DSÖ, dün küresel kamu sağlığı için ciddi risk oluşturan aşıların piyasadan toplanması uyarısında bulundu.

Öte yandan DSÖ, Hindistan Serum Enstitüsünün "Covishield" adıyla ürettiği Oxford-AstraZeneca aşılarının sahtelerinin yetkililerce temmuz ve ağustosta ele geçirildiğini duyurdu.

Hindistan’ın yanı sıra Uganda’da da sahte Covishield aşıları tespit edildi.

Hindistan’daki en yaygın Covid-19 aşısı olan Covishield, bugüne kadar 486 milyon dozdan fazla uygulandı.

Mayısta salgında ikinci dalgayı yaşayan Hindistan, yurt içi talebi karşılamak adına aşının ihracatını yıl sonuna kadar durdurma kararı almıştı.

Covishield aşısı, bugüne kadar çok sayıda Asya ve Afrika ülkesine dağıtıldı.

Hindistan Serum Enstitüsü, konuya ilişkin henüz açıklama yapmadı.

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