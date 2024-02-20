DSÖ'den ülkelere çağrı: Dünya yeni bir salgına hazır değil

"ANLAŞMA EGEMENLİĞİ DSÖ'YE DEVREDİYOR"



Tedros anlaşma konusunda uzlaşmaya varılamaması için iki neden öne sürdü. Birincisi, ulusların bazı farklılıkları olması. İkincisi ise "anlaşmayla ilgili sürekli yalan ve komplo teorileri" öne sürülmesi.



Tedros konuşmasında bu yalanları, " Anlaşmanın Dünya Sağlık Örgütü tarafından bir güç gaspı olduğu, egemenliği DSÖ'ye devredeceği, DSÖ'ye ülkelere tecrit veya aşı zorunluluğu getirme yetkisi vereceği iddilarında bulunuyorlar.Hatta DSÖ'nün insanların seyahat etmesine izin vermeyeceğini ve insanların hayatlarını kontrol etmek istediğini bile iddia edenler var. Bunlar yayılan yalanlardan bazıları. Bu kadar tehlikeli olmasaydı bu yalanlar komik olurdu. Ama dünya insanlarının sağlığını riske atıyorlar ve bu gülünecek bir şey değil" ifadeleriyle özetledi.



Amerikan Özgürlüğünün Geliştirilmesi (AAF) dahil olmak üzere eleştirmenler, yasal olarak bağlayıcı olan anlaşmanın egemenliği küresel bir örgüte devredeceğini ve bunun bir güç gaspı anlamına geldiğini savunuyor.



Tedros, anlaşmanın bir taslağının DSÖ'nün internet sitesinde bulunduğunu belirterek, insanları anlaşmayı kendileri okumaya çağırdı.



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"Hastalık X", henüz oluşmamış varsayımsal bir "yer tutucu" virüstür. Bilim insanları ortaya çıkması potansiyel virüsün Covid-19'dan 20 kat daha ölümcül olabileceğini söylüyor.



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