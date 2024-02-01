DSÖ uyardı: Kanser vakaları 2050 yılına kadar yüzde 75 artacak

Dünya Sağlık Örgütü'ne göre küresel kanser vakaları 2050 yılına kadar yüzde 75'ten fazla artacak.
DSÖ'nün kanser kolu olan Uluslararası Kanser Araştırma Ajansı'nın (IARC) son rakamları, 2012'de dünya çapında 14,1 milyon yeni kanser vakası ve 8,2 milyon kanser kaynaklı ölüm kaydetmişti.
On yıl sonra 2022'de veriler 20 milyon yeni vaka ve 9,7 milyon ölüm kaydetti.
KANSER ÖLÜMLERİ 2 KATINA ÇIKACAK
Uzmanlar, 2050 yılına kadar 35 milyondan fazla yeni kanser vakasının ortaya çıkacağını, bu rakamın 2022'deki seviyelere göre yüzde 77 artış göstereceğini ve ölümlerin 2012'den bu yana neredeyse ikiye katlanarak 18 milyonun üzerine çıkacağını öngörüyor.
Artan kanser vakaları nüfusun yaşlanması ve büyümesinin yanında tütün kullanımı, alkol tüketimi ve obezite gibi faktörlerle de ilişkilendiriliyor.
En yüksek gelirli ülkelerin 2050 yılında 4,8 milyon yeni vaka kaydedeceğini ancak vakalarda en büyük oransal artışın düşük gelirli ülkelerde yaşanacağını öngörüyor.
Bu ülkelerdeki kanser ölümlerinin neredeyse iki katına çıkması bekleniyor. Vaka artışının etkileri ülkeler arasında eşit şekilde hissedilmeyecek.
ÖLÜMLERİN ÜÇTE İKİSİNDEN 10 KANSER TÜRÜ SORUMLU
185 ülkeyi ve 36 kanser türünü kapsayan küresel kanser gözlemevi, 2022 yılında dünya çapındaki yeni vakaların ve ölümlerin yaklaşık üçte ikisinden 10 kanser türünün sorumlu olduğunu gösteriyor.
Akciğer kanseri dünya çapında en sık teşhis edilen kanser türü olarak, yeni vakaların yüzde 12,4'ünü ve ölümlerin yüzde 18,7'sini oluşturuyor.
Kadınlarda meme kanseri ikinci en sık görülen tür olarak, vakaların yüzde 11,6'sını oluştursa da ölümlerin yüzde 7'sinden azına neden oluyor.
Diğer önemli ölüm nedenleri arasında bağırsak, karaciğer ve mide kanseri yer alıyor.
Düşük gelirli ülkelerdeki kadınların meme kanserinin teşhis edilme ihtimalinin yüksek gelirli ülkelerdeki kadınlara göre yüzde 50 daha az olduğu biliniyor. Bu durum "geç teşhis ve kaliteli tedaviye yetersiz erişim nedeniyle hastalıktan ölme riskini" ciddi oranlarda yükseltiyor.
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