DSÖ uyardı: Kanser vakaları 2050 yılına kadar yüzde 75 artacak

ÖLÜMLERİN ÜÇTE İKİSİNDEN 10 KANSER TÜRÜ SORUMLU



185 ülkeyi ve 36 kanser türünü kapsayan küresel kanser gözlemevi, 2022 yılında dünya çapındaki yeni vakaların ve ölümlerin yaklaşık üçte ikisinden 10 kanser türünün sorumlu olduğunu gösteriyor.



Akciğer kanseri dünya çapında en sık teşhis edilen kanser türü olarak, yeni vakaların yüzde 12,4'ünü ve ölümlerin yüzde 18,7'sini oluşturuyor.



Kadınlarda meme kanseri ikinci en sık görülen tür olarak, vakaların yüzde 11,6'sını oluştursa da ölümlerin yüzde 7'sinden azına neden oluyor.



Diğer önemli ölüm nedenleri arasında bağırsak, karaciğer ve mide kanseri yer alıyor.



Düşük gelirli ülkelerdeki kadınların meme kanserinin teşhis edilme ihtimalinin yüksek gelirli ülkelerdeki kadınlara göre yüzde 50 daha az olduğu biliniyor. Bu durum "geç teşhis ve kaliteli tedaviye yetersiz erişim nedeniyle hastalıktan ölme riskini" ciddi oranlarda yükseltiyor.

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