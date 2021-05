Dünya genelinde 1 milyar 342 milyondan fazla doz Covid-19 aşısı yapıldı

Yeni tip Corona virüs (Covid-19) aşı verilerinin derlendiği "Ourworldindata.org" sitesine göre, Çin, 342 milyon 7 bin doz ile dünyada en fazla aşı yapılan ülke olurken, onu 263 milyon 13 bin ile ABD, 173 milyon 86 bin ile Hindistan, 53 milyon 68 bin ile İngiltere, 48 milyon 19 bin ile Brezilya, 35 milyon 71 bin ile Almanya, 26 milyon 14 bin ile Fransa, 25 milyon 359 bin 399 ile Türkiye, 24 milyon 95 bin ile İtalya, 22 milyon 54 bin ile Endonezya, 21 milyon 84 bin ile Rusya, 21 milyon 3 bin ile Meksika, 20 milyon 16 bin ile İspanya, 16 milyon 56 bin ile Kanada, 15 milyon 87 bin ile Şili, 14 milyon 27 bin ile Polonya, 11 milyon 27 bin ile Bileşik Arap Emirlikleri (BAE), 10 milyon 92 bin ile Suudi Arabistan, 10 milyon 51 bin ile İsrail ve 10 milyon 32 bin ile Fas izledi.



Nüfusa oranla her 100 kişide en fazla doz aşı yapılan ülke Seyşeller oldu. Uygulanan doz sayısının ülke nüfusunu aştığı Seyşeller'de, her 100 kişiye düşen doz sayısı 131,1 oldu.



Bu ülkeyi 121,48 doz ile İsrail, 113,98 ile BAE, 100,22 ile San Marino, 83,03 ile Şili, 83,22 ile Bahreyn, 88,99 ile Malta, 81,1 ile Maldivler, 79,7 ile İngiltere, 78,68 ile ABD, 72,37 ile Macaristan, 70,46 ile Moğolistan, 66,09 ile Monako, 65,12 ile Katar, 62,44 ile Butan, 60,32 ile Uruguay, 56,23 ile Sırbistan ve 55,13 ile İzlanda izledi.



TÜRKİYE EN ÇOK AŞI YAPILAN 8. ÜLKE



Sağlık Bakanlığının verilerine göre, Türkiye'de bugüne kadar 25 milyon 359 bin 399 doz Covid-19 aşısı yapıldı. Türkiye, toplam aşı sayısı bakımından dünyada 8. sırada yer alırken her 100 kişiye düşen aşı sayısı 29,85 oldu.



14 milyon 714 bin 712 kişiye ilk doz, 10 milyon 644 bin 687 kişiye de ikinci doz aşılar uygulandı.



Bugüne dek kullanımına veya acil kullanımına izin verilen Covid-19 aşıları, biri hariç, iki doz halinde ve aralıklı uygulanıyor. Dolayısıyla uygulanan doz sayısı, aynı sayıda bireyin aşılanmasının tamamlanmış olduğu anlamına gelmiyor.



Covid-19 verilerinin derlendiği "Worldometers" internet sitesine göre, dünya genelinde vaka sayısı 160 milyon 718 bini aşarken, virüs nedeniyle 3 milyon 337 binden fazla kişi yaşamını yitirdi.