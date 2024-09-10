Dünyanın ilk göz ameliyatı: İyileşme sürecinde ciddi ilerleme kaydedildi

Geçen yıl dünyada ilk tüm göz ve sol yüz nakli yapılan kişinin sağlık durumu ile ilgili bilgi verildi.  İyileşme sürecinde "ciddi ilerleme" kaydedildiği açıklandı.

Dünyanın ilk göz ameliyatı: İyileşme sürecinde ciddi ilerleme kaydedildi

ABD'deki New York Üniversitesinden araştırmacılar, geçen yıl tüm göz ve sol yüz nakli yapılan Aaron James'in ameliyattan sonraki durumunu inceledi.

James'in iyileşme sürecinde "ciddi ilerleme" gözlemlediklerini vurgulayan araştırmacılar, naklin yapılmasından bir yılı aşkın sürenin ardından nakledilen gözün normal kan akışını sürdürdüğünü ve nakil esnasındaki boyutunu koruduğunu ifade etti.

Nakledilen gözün ışığa küçük tepkiler verebildiğini aktaran araştırmacılar, ancak hastanın göz yüzeyinin hala hissiz olduğunu ve göz kapaklarının açılmadığını kaydetti.

Araştırmacılar, görme yetisinin zamanla kazanılabileceği konusunda umutlu olduklarını dile getirdi.

47 yaşındaki James'in normal hayatına geri döndüğünü söyleyen araştırmacılar, James'in artık katı yiyecekler tüketebildiğini ve koku alabildiğini aktardı.

Araştırmacılardan Vaidehi Dedania, James'e yapılan naklin sonuçlarının olumlu olduğunu belirterek, bu naklin gelecekteki araştırmalara ve nakillere de ışık tutabileceğinin altını çizdi.

Araştırma, "The Journal of the American Medical Association" (JAMA) dergisinde yayımlandı.

İŞ YERİNDEKİ KAZADA GÖZÜNÜ KAYBETMİŞTİ 

James, 2021 yılında iş yerindeki kaza sonucu 7 bin 200 voltluk elektrik akımına kapıldıktan sonra yüzünün bir kısmını ve gözünü kaybetmişti.

Hastaya 27 Mayıs 2023'te yapılan 21 saatlik operasyonda, göz naklinin yanı sıra gözün sinirlerinin yenilenmesini güçlendirmek için ilk kez bir donörün iliğinden alınan yetişkin kök hücreleri enjekte edilmişti.

Tüm göz ve sol yüz naklinin ardından James, dünyada ilk tüm göz nakli yapılan hasta olarak tarihe geçmişti.

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