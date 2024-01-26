Ekvador, tarihinin en yüksek uyuşturucu imhasını gerçekleştirdi

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, geçen hafta kırsal alandaki bir çiftlikte 21,5 ton uyuşturucu ele geçirildiğini ve ülke tarihindeki en büyük uyuşturucu imhasının gerçekleştiğini bildirdi.



Uyuşturucunun uluslararası piyasa değerinin yaklaşık 1 milyar dolar olduğu vurgulanan açıklamada, uyuşturucunun başarıyla imha edilmesinin 11 saati bulduğu ifade edildi.



Suç örgütlerine yönelik operasyonlarda 17 uzun namlulu silah ile 5 bin 400 merminin de ele geçirildiği kaydedilen açıklamada, operasyonların kararlılıkla süreceği vurgulandı.



Narkotikle Mücadele Ulusal Müdürü Wiliam Villarroel de açıklamasında, el konulan uyuşturucunun birden fazla suç örgütüne ait olabileceğini, bu sebeple uyuşturucu kaçakçılarının "büyük darbe" aldığını söyledi.



Ekvador'da canlı yayın baskını: Soruşturmayı yürüten savcı öldürüldü Haberi Görüntüle OHAL İLAN EDİLMİŞTİ



Ülke genelinde bir süredir güvenlik kriziyle boğuşan Ekvador hükümeti, uyuşturucu çetesi elebaşı Fito lakaplı Adolfo Macias ile birkaç mahkumun Guayas kentindeki hapishaneden kaçması ve ardından polis araçlarının bombalı saldırılara uğraması üzerine 9 Ocak'ta 60 gün sürecek olağanüstü hal (OHAL) ilan etmişti.



OHAL kapsamında 23.00-05.00 arasında sokağa çıkma yasağı uygulanacağı duyurulmuştu.



OHAL kararının ardından suç örgütleri, çok sayıda polisi kaçırmış ve araçları ateşe vermişti.



Ayrıca sosyal medyada, çete üyelerince kaçırılan polislerin, başlarına silah dayalı şekilde Devlet Başkanı Daniel Noboa'dan yardım istediklerini dile getirdikleri görüntüler paylaşılmıştı. NTV’yi sosyal medyadan takip edin