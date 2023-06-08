El Chapo'nun eşi Emma Coronel açık cezaevine nakledildi

NE OLMUŞTU?



ABD - Meksika çifte vatandaşlığı bulunan 31 yaşındaki eski güzellik kraliçesi Aispuro, tutuklanmasının ardından Haziran 2021’de Columbia Bölge Mahkemesi’nde görülen davada hakkındaki suçlamaları kabul etmişti.

Yargıç, Aispuro'nun uyuşturucu kaçakçılığına yardım ettiğine ve kocası hapisteyken kartelin diğer ortakları ile kocası arasında aracılık yaptığına dair ellerinde kanıtlar bulunduğunu açıklamıştı. Kasım 2021’deki duruşmada Aispuro için 4 yıl hapis cezası talep edilmişti. Öte yandan Sinaloa Karteli’nin eski lideri Guzman ise müebbet hapis cezasını çekmek üzere ABD'nin Colorado eyaletindeki Supermax hapishanesinde tutuluyor.