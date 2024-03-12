El Salvador Devlet Başkanı Bukele: Haiti'deki güvenlik krizini biz çözebiliriz

Bukele, sosyal medya hesabı X'ten Haiti'deki olaylara ilişkin yaptığı değerlendirmede, "Haiti'deki güvenlik krizini biz çözebiliriz. Ancak Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi ve ev sahibinin rızasına ihtiyacımız var. Bütün masrafların karşılanması halinde biz hazırız." ifadelerini kullandı.



Ülkesinin yıllarca çetelerle mücadele ettiğinin ve sonunda kamu güvenliğini sağlamayı başardığının altını çizen Bukele, "Benzer görüntüleri birkaç yıl önce El Salvador'da da görmüştük. Çeteler kurbanların kafasıyla banyo yapıyordu. Bütün uzmanlar, bunların mağlup edilemeyeceğine inanıyordu fakat onları yok ettik. Haiti de aynısını yapmalı." ifadelerine yer verdi.



HAİTİ'DE OHAL 1 AY UZATILDI



Haiti'de hapishaneden kaçan mahkumların yakalanması için 4 Mart'ta ilan edilen 72 saatlik olağanüstü halin (OHAL) süresi 7 Mart'ta 1 ay uzatılmıştı.



Başbakan Ariel Henry'nin istifasını talep eden silahlı çeteler, Port-au Prince ile Croix des Bouquets bölgesi yakınlarında bulunan 2 hapishaneye 2 ve 3 Mart'ta silahlı saldırılar düzenleyerek güvenlik güçleriyle çatışmıştı. Çatışmalar esnasında yaklaşık 4 bin mahkum hapishaneden firar etmiş, 12 kişi yaşamını yitirmişti.



Hükümet, hapishaneden kaçan suçluların yakalanması için 72 saatlik OHAL ilan etmiş ve belirli saatlerde sokağa çıkma yasağı uygulamaya başlamıştı.



Başbakan Henry, söz konusu çete saldırıları sırasında, Haiti'ye Kenya liderliğinde çok uluslu bir güvenlik gücü gönderilmesini değerlendirmek için Nairobi'ye geçmişti.



Kenya'dan dönerken Dominik Cumhuriyeti'nden aktarmayla Haiti'ye gitmeyi amaçlayan Henry, ülkedeki çete şiddetinin devam etmesi nedeniyle Dominik'ten Haiti'ye uçuşlar iptal edildiği için 5 Mart salı günü Porto Riko'nun başkenti San Juan'a iniş yapmak zorunda kalmıştı.



Hapishaneden binlerce mahkumun kaçmasına yol açan Barbecue" lakaplı Jimmy Cherizier'in elebaşı olduğu çete, birçok kez Başbakan Henry'nin ülkeye dönmesini engellemek için başkentteki havalimanını ele geçirmeye çalışmıştı.

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