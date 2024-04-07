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El Salvador'dan vatandaşlık adımı

Orta Amerika ülkelerinden El Salvador'da sıra dışı bir göçmenlik kararı alındı. Yabancı ülkelerden üst düzey bilim insanları, doktorlar ve sanatçılar arasından 5 bin kişiye vatandaşlık verilecek.

El Salvador'dan vatandaşlık adımı

Kararı Devlet Başkanı Nayib Bukele hesabından duyurdu.

Bukele, 5 bin kişinin ülkeye getirecekleri mal varlıklarından ve "fikri eserlerinden" de de alınmayacağını duyurdu. Bu kişilere oy hakkı da tanınacak.

Bukele sayıları nüfusa oranla az olmasına karşın kalifiye göçmenlerin ülkeye muazzam boyutta katkıda bulunacağını söyledi.

6,3 milyon nüfuslu El Salvador, Eylül 2021'de Bitcoin'i resmen tedavüle sokan ilk ülke olmuştu.

Ülkedeki suç oranı da 30 yılın en düşük seviyesine geriledi.

El Salvador'da Bitcoin ile vatandaşlık dönemi

El Salvador'da Bitcoin ile vatandaşlık dönemi

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