El Salvador'dan vatandaşlık adımı

Kararı Devlet Başkanı Nayib Bukele sosyal medya hesabından duyurdu.

Bukele, 5 bin kişinin ülkeye getirecekleri mal varlıklarından ve "fikri eserlerinden" de vergi de alınmayacağını duyurdu. Bu kişilere oy hakkı da tanınacak.

Bukele sayıları nüfusa oranla az olmasına karşın kalifiye göçmenlerin ülkeye muazzam boyutta katkıda bulunacağını söyledi.

6,3 milyon nüfuslu El Salvador, Eylül 2021'de Bitcoin'i resmen tedavüle sokan ilk ülke olmuştu.

Ülkedeki suç oranı da 30 yılın en düşük seviyesine geriledi.