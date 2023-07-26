Eski ABD askeri Trevor Reed Ukrayna'da yaralandı: Türkiye'de takas edilmişti

Patel, Amerikan vatandaşlarını, "savaşa katılmak bir yana" Ukrayna'ya seyahat etmemeleri konusunda dahi "son derecede net bir şekilde" uyardıklarını, savaşmaya karar veren Amerikalıları veya diğer ABD vatandaşlarını Ukrayna'dan tahliye etmek için yardım sağlayacak bir konumda olmadıklarını belirtti.



Sözcü yardımcısı, Reed'in durumu hakkında net bilgiye sahip olmadıklarını ancak bir sivil toplum kuruluşu tarafından Ukrayna dışına çıkarıldığını ve Almanya'da tedavi altına alındığını kaydetti.



Patel, Reed'in "ABD hükümeti adına herhangi bir faaliyette bulunmadığını" sözlerine ekledi.



TÜRKİYE'NİN ARA BULUCULUĞU İLE TAKAS EDİLMİŞTİ



Trevor Reed Ankara'da (Nisan 2022) ABD ile Rusya geçen yıl, karşılıklı olarak ülkelerinde tutuklu bulunan eski Amerikan askeri Trevor Reed ile Rus pilot Konstantin Yaroşenko'yu Ankara ile iş birliği içinde Türkiye'de takas etmişti.



Takas, Milli İstihbarat Teşkilatının (MİT) gözetiminde, ABD ve Rusya heyetleri arasında yapılmış, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la 28 Nisan 2022'de yaptığı telefon görüşmesinde takas dolayısıyla Türkiye'ye teşekkür etmişti.



Reed ile takas edilen Rus pilot Yaroşenko, ABD'de uyuşturucu kaçakçılığı suçlamasıyla 20 yıl federal hapis cezasına çarptırılmıştı.