Eski İngiltere Başbakanı Johnson'dan aşı fabrikasına baskın planı

Pandemi döneminde düzenlediği partiler yüzünden istifa etmek zorunda zorunda kalan eski İngiltere başbakanı Boris Johnson yine bir skandalla gündeme geldi.

5 MİLYON DOZ AŞI ÇALMAYI PLANLAMIŞ



Boris Johnson, Covid ölümlerinin iyice arttığı bir dönemde, Hollanda'daki bir fabrikadan 5 milyon doz aşı kaçırmayı düşünmüş.



Bu iddia Johnson'un yazarlık yaptığı İngiliz DailyMail gazetesine ait.



Mart 2021'de Avrupa Birliği, kendi ihtiyacını karşılayabilmek için aşı ihracatını kısıtlamıştı.



Karardan, İngiltere'nin AstraZeneca firmasıyla sözleşme imzaladığı 5 milyon doz aşının sevkıyatı da etkilendi.



DailyMail'e bilgi veren 2 diplomata göre, Başbakan Johnson bu duruma çok öfkelendi.



Hollanda'nın Leiden kentindeki aşı fabrikasına askeri operasyon seçeneğini araştırması için İngiliz istihbaratına talimat verdi.



İddiaya göre İngiliz askeri fabrikaya bir baskın düzenleyecek ve aşıları İngiltere'ye getirecekti.



Avrupa'da ciddi bir krizi tetikleyebilecek plandan İngiliz diplomatlarının uyarısıyla vazgeçildi.



Diplomatlar, operasyonun Avrupa Birliği ile ilişkilerini mahvedeceği, ayrıca aşı fabrikalarını riske atacağı uyarısında bulundu.



Hollanda hükümeti iddialardan haberdar olduklarını bildirdi ancak resmi bir açıklama yapmadı.



Bu arada Boris Johnson dün, hükümetin Covid salgınıyla mücadelesini inceleyen resmi soruşturmada ifade verdi.



Eski Başbakan, pandemiyi başta hafife aldığını kabul edip özür diledi.

