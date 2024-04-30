Japonya'dan yapay zekalı "ayı uyarı" sistemi

Japonya'da ayılar geçtiğimiz yıldan beri temel besin malzemelerini bumakta zorlanıyor. Geçtiğimiz yıl ayı saldırıları nedeniyle 6 kişi öldü, 200'den fazla kişi ise yaralandı.



Hükümet, insanlara yönelik kaydedilen rekor sayıda saldırının ardından "yapay zekalı ayı uyarı sistemini" deneyecek.



Japonya'nın merkezindeki Toyama vilayetindeki bir pilot sistem, insanlara yakın alanlarda hareket halindeki ayıları tespit etmek için hükümet, belediye ve özel güvenlik kameralarından gelen canlı yayınları izleyecek ve ilgili yerel yetkililere, polise ve avcılara anında uyarılar gönderecek.



Plan başarılı olursa, ülkenin önemli ayı popülasyonlarının bulunduğu diğer bölgelerinde de uygulamaya konacak.



Ülkede bu yıl mart ayına kadar 19 ilde ayı saldırıları kaynaklı 219 kayıp ve 6 ölüm meydana geldi.



Ülke genelinde dağlardan şehre doğru uzanan nehirler boyunca 30 kamera kurulu bir başka yapay zeka gözetim sistemi de deneniyor.



Nehirler boyunca görülüyor ve bir izleme istasyonu ile yerel sakinlere bildirimler gönderiliyor.