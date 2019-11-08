Eski Pakistan Başbakanı Şerif'e tedavi için yurtdışı çıkış izni verildi

Başbakan İmran Han'ın Başdanışmanı Naimul Hak tarafından yapılan açıklamaya göre bakanlar kurulu toplantısında Şerif'in sağlık durumuna ilişkin rapor da görüşüldü.



Herkesin istediği hastane ya da ülkede sağlık hizmeti alabileceğini söyleyen Hak, "Hükümet, Şerif'in yurtdışına çıkmasında bir sorun görmüyor. Ancak Şerif serbest bırakılmasına rağmen hala tahliye edilmediği için yurtdışına çıkmasına ve yurtdışında kalma süresine mahkeme karar verecek." diye konuştu.



Öte yandan bugün Pakistan medyasına yansıyan bilgilere göre İçişleri Bakanlığı da Şerif'in yurt dışına çıkış yasağını kaldırmak için mahkeme kararını bekliyor. Şerif'in yasağının iki gün içinde kalkacağı tahmin ediliyor.



KALP KRİZİ GEÇİRMİŞTİ



Hakkında yürütülen Aziziye Demir Çelik Fabrikaları davasından geçen sene 7 yıl hapse mahkum edilen Şerif, ekim ayında dang humması şüphesiyle hastaneye kaldırılmıştı.



Şerif'e bağışıklık sisteminin trombositleri yok etmesinden kaynaklı deri altı kanaması teşhisi konmuş ancak eski Başbakan hastanede tedavi görürken bir de kalp krizi geçirmişti.



Mahkemenin görevlendirdiği 6 kişilik doktor heyeti Şerif'in cezaevine dönmemesine yönelik rapor hazırlarken eski Başbakanın tedavisi için gereken testlerin bir kısmının Pakistan'da yapılamadığını açıklamıştı.



Bu raporun ardından Şerif, hükümlü bulunduğu cezaevinden salınmış, tutuklu yargılandığı Çaudri Şeker Fabrikaları davasında tutuksuz yargılanmasına karar verilmişti.