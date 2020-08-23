Eski Ukrayna Başbakanı Timoşenko corona virüse yakalandı

Ukrayna'nın eski başbakanlarından Yulia Timoşenko'nun corona virüs (Covid-19) testinin pozitif çıktığı açıklandı.

''DURUMU AĞIR OLARAK DEĞERLENDİRİLİYOR''



Timoşenko'nun lideri olduğu "Anavatan Partisi"nin sözcüsü, Ukraynalı politikacının ateşinin 39 derecenin üzerinde olduğunu söyledi ve durumunun ciddi olarak değerlendirildiğini belirtti.

ÜLKEDE SON 24 SAATTE 2 BİN 300'ÜN ÜZERİNDE YENİ VAKA

Ukrayna'da vaka sayısında hızlı bir artış gözleniyor. Son 24 saatte 2 bin 300'ün üzerinde yeni vaka görüldü. Toplam vaka sayısı 105 bine yakın. Can kaybı ise 2 bin 300'e yaklaşıyor.

Yulia Timoşenko, corona virüse yakalanan ilk üst düzey Ukraynalı siyasetçi. Timoşenko'nun yıldızı, 2004'teki Turuncu Devrim'de Batı yanlısı Viktor Yuşçenko ile birlikte parlamıştı.

İki kez Başbakanlık yapan Timoşenko, 2010'da Yanukoviç'e karşı Cumhurbaşkanı adayı oldu. Seçimi kaybeden Timoşenko, bir yıl sonra ''görevi kötüye kullanmak''tan hapis cezasına çarptırıldı. Yanukoviç'in 2014'te devrilmesinin ardından tahliye edildi.