Etiyopya, Fransız gazeteciyi gözaltına aldı

Etiyopya polisinin ülkede kaos çıkarmayı planlamakla suçladığı Fransız gazeteciyi gözaltına aldığı bildirildi.

Etiyopya, Fransız gazeteciyi gözaltına aldı

Paris merkezli haber platformu "The Africa Intelligence"tan yapılan açıklamada, 'nın başkenti Addis Ababa'da görevlendirdikleri vatandaşı Antoine Galindo'nun 22 Şubat'ta gözaltına alındığı duyuruldu.

Açıklamada, gözaltı süresi 1 Mart'a kadar uzatılan gazetecinin kaos çıkarmayı planlamakla suçlandığı kaydedildi.

Etiyopya hükümeti, konuya ilişkin açıklama yapmazken uluslararası sivil toplum örgütleri gazetecinin serbest bırakılması çağrısında bulundu.

NTV’yi sosyal medyadan takip edin

Twitter Facebook

DÜNYA HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...