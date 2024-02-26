Etiyopya, Fransız gazeteciyi gözaltına aldı

Paris merkezli haber platformu "The Africa Intelligence"tan yapılan açıklamada, Etiyopya'nın başkenti Addis Ababa'da görevlendirdikleri Fransa vatandaşı Antoine Galindo'nun 22 Şubat'ta gözaltına alındığı duyuruldu.
Açıklamada, gözaltı süresi 1 Mart'a kadar uzatılan gazetecinin kaos çıkarmayı planlamakla suçlandığı kaydedildi.
Etiyopya hükümeti, konuya ilişkin açıklama yapmazken uluslararası sivil toplum örgütleri gazetecinin serbest bırakılması çağrısında bulundu.
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