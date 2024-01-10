Etiyopya'da 4 milyon kişi gıda kriziyle karşı karşıya

Etiyopya'da iklim değişikliğinden kaynaklı afetlerin yaklaşık 4 milyon kişiyi gıda kriziyle karşı karşıya bıraktığı belirlendi.

Etiyopya'da 4 milyon kişi gıda kriziyle karşı karşıya

Birleşmiş Milletler (BM) Mukim Koordinatörlüğü ile Afet Risk Yönetimi Komisyonu Etiyopya'daki gıda krizine ilişkin ortak açıklama yayımladı.

Açıklamada yetersiz yağışların gıda krizine neden olduğu belirtilerek Etiyopya'nın dünyadaki en şiddetli gıda kriziyle karşı karşıya olduğu vurgulandı.

Ülkedeki insani krizin acilen ele alınması gerektiği aktarılan açıklamada 2022'de tekrarlanan kuraklık vakalarının Afar, Amhara, Tigray, Oromia, Güney ve Güneybatı bölgelerini etkilemeye devam ettiği kaydedildi.

Açıklamada iklim değişikliğinin tarım faaliyetlerini olumsuz etkilemesinin gıdaya erişimi de büyük ölçüde güçleştirdiği ifade edildi.

Etiyopya'da gıda yardımları kesildi: 1300'den fazla kişi açlıktan öldü

Etiyopya'da gıda yardımları kesildi: 1300'den fazla kişi açlıktan öldü

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GIDA YARDIMLARI 2023'TE ASKIYA ALINDI

ABD Uluslararası Kalkınma Ajansı (USAID) ve Birleşmiş Milletler Programı (WFP), Etiyopya'nın çatışmalardan en çok etkilenen Tigray bölgesine gönderilen yardımların önemli bir kısmının başka yerlere yönlendirildiğine dair iddiaların ardından Nisan 2023’te gıda yardımını askıya almıştı.

USAID, milyonlarca insanın yardıma muhtaç olduğu Tigray'a gönderilen BM yardımlarının çalınıp pazarlarda satıldığına dair rapor yayımlamıştı.

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