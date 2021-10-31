Evde temizlik yaparken buldu: Değeri 2,7 milyon dolar

İngiltere-İskoçya sınırındaki Northumberland bölgesinde adı açıklanmayan yaşlı bir kadın, evinde temizlik yaptığı sırada 2,7 milyon dolarlık elmas yüzük buldu.

Haberler - İHA 31.10.2021 - 10:28

Evde temizlik yaparken buldu: Değeri 2,7 milyon dolar

- sınırındaki Northumberland bölgesinde yaşayan 70 yaşındaki kadın temizlik yaparken servet buldu.

Adı açıklanmayan yaşlı kadın, bit pazarlarından eve çok sayıda eşya taşırken, temizlik sırasında söz konusu eşyalardan birinde 2.3 santimetre büyüklüğünde taşı olan bir yüzükle karşılaştı.

Taşın elmas olduğunu fark etmeyen kadın yüzüğü yakınlardaki bir müzayede evine götürmeye karar verdi.

Yaşlı kadının değersiz sandığı yüzüğün üzerinde 2,7 milyon dolar değerinde 34 karatlık bir elmas olduğu ortaya çıktı.

Söz konusu elmas, Elmas Derecelendirme Laboratuvarı tarafından sertifikalandırılarak, incelenmek üzere Belçika’nın Anvers kentine gönderildi.

Hikayesi nedeniyle “Saklı Taş” olarak adlandırılan elmas, 30 Kasım'da Londra'daki Featonby Müzayadevi'nde açık artırmada satışa sunulacak.

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