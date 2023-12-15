Filistin Kültür Bakanı NTV'ye konuştu: Ölürken uyanık olmak istiyorum

Filistin Kültür Bakanı ve El Fetih Sözcüsü Atıf Ebu Saif'in kaleminden dökülen satırlar Gazze'deki katliamı dünyaya duyurdu.

Atıf Ebu Saif'in "Ölürken uyanık olmak istiyorum" başlıklı makalesi ABD'nin önde gelen gazetelerinden New York Times'da yayımlandı.

Saif, 'Ölüm geldiğinde uyanık olmak istiyorum’ derken, ölümün bir anda beni almasını istemiyorum. Yani herkes bedenini sever, ama bu düşünce şey gibi, vücudumun parçaları kolum, kafam, bacağım bir tarafa gitmesin gibi bir düşünce. Vücudum tek parça halinde kalsın istiyorum. Bu satırların ardında böyle bir fikir var." ifadeleriyle başlığına açıklık getirdi.



NTV'den Deniz Kilislioğlu'nun sorularını yanıtlayan Saif, Gazze'deki katliamı dünyaya duyurdu.



Saif: Örneğin Gazze’de çocuklar, öldüklerinde kim oldukları bilinsin diye kollarına bacaklarına isimlerini yazıyorlar. Bir saldırı oluyor, binanın altında kalıyorsun ve ölüyorsun. Kimse senin kim olduğunu bilmiyor. Dolayısıyla bu cümlenin mantığı aslında buydu. Ama tabi savaşta mantık yok.



Batı Şeria'da yaşayan Bakan Saif, "Filistin Kültürel Miras Günü" programı sebebiyle 7 Ekim saldırılarından 2 gün önce Gazze'ye gitmişti.

Aslen Gazzeli olan hatta Cebaliye mültecfi kampında doğan Saif, oğlu ile birlikte Gazze Şeridi'nde kaldı, geri dönemedi. Saldırılar artınca da şeridin kuzeyinden güneyine geçti.

