Finlandiya ve İsveç'ten NATO üyeliği açıklaması

İsveç ve Finlandiya'dan NATO üyeliğine ilişikin açıklamalar geldi. İsveç NATO'ya üyeliği şimdilik düşünmediğini açıklarken, Finlandiya yakın zamanda üyelik için parlamentoda oturum yapılacağını belirtti.

Haberler - Anadolu Ajansı 10.03.2022 - 00:00

Finlandiya ve İsveç'ten NATO üyeliği açıklaması

Başbakanı Magdalena Andersson'un 8 Mart'ta "İsveç'in NATO üyeliğine sıcak bakmadığı" yönündeki açıklamasının dünyada ses getirmesinden sonra bugün bir açıklama daha yaptı.

Avrupa'nın güvenlik durumunu daha fazla riske atmamak için NATO üyeliğini şimdilik düşünmediklerini aktaran Andersson, şunları söyledi:

"Biz teknede kıpırdamadan oturmuyoruz. ordusunun yükselttiği risk ortamının saldırgan bir tona bürünmesinden sonra, İsveç'in savunmasını güçlendirdik ve uluslararası iş birliğimizi artırdık. Avrupa güvenlik sisteminin temeli her ülkenin kendi güvenlik politikası uygulamasıyla oluşur. Biz de kendi güvenlik sistemimizi oluşturduk."

FİNLANDİYA PARLAMENTOSUNDA, NATO OTURUMU YAPILACAK

Başbakanı Sanna Marin, Finlandiya'nın NATO üyeliği için yakın zamanda parlamentoda bir oturum yapılacağını söyledi.

Gazetecilerle yaptığı toplantı sonrası açıklamalarda bulunan Marin, oturumdan NATO üyeliği hakkında bir uzlaşma çıkacağını umduğunu vurguladı.

Marin, "Gelecek günlerde oturumdan çıkacak muhtemel bir kararla, NATO üyeliği için bir konsensüs oluşacağını umuyorum. Daha sonra da, bu karar çerçevesinde Finlandiya'nın NATO kararını açıklayacağız." diye konuştu.

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