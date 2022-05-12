Finlandiya'dan Rusya'yı kızdıracak karar

Findandiya NATO üyeliği için yeşil ışık yaktı. Finlandiya Cumhurbaşkanı Sauli Niinisto ve Başbakan Sanna Marin, ortak bildiri yayınlayarak "Finlandiya'nın vakit kaybetmeden NATO üyeliğine başvurması gerektiğini" ilan etti.



Bildiride, "Bu kararı almak için ülke içinde atılması gereken adımların önümüzdeki birkaç gün içinde hızlıca yerine getirilmesini umuyoruz" denildi.

Rusya, NATO üyeliği konusunda Finlandiya ve İsveç'i "yanıt verilmesi gereken siyasi ve askeri sonuçlara yol açacağı" konusunda uyarmıştı.

İkinci Dünya Savaşı'nın ardından tarafsızlık politikası izleyen Finlandiya, 1995'te Avrupa Birliği'ne üye olduğunda "resmen tarafsız" bir ülkeden "askeri olarak bağlantısız" konuma gelmişti.

Finlandiya'yı NATO ile yakınlaştıran ise Rusya'nın 2014'te Kırım'ı ilhakı oldu.



Sovyetler Birliği ile kötü bir geçmişi olan İskandinav ülkesi, "Kuzey Atlantik İttifakı Örgütü" ile işbirliğini kademe kademe artırdı.



Ancak Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısına kadar Finlandiya NATO'ya üyelik girişiminden geri durdu. Savaş öncesinde Finlandiya halkının NATO üyeliğine desteği yüzde 25 iken son yapılan anket bu oranın yüzde 76'ya çıktığını gösterdi.