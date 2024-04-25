Fransa Cumhurbaşkanı Macron: Avrupa'nın ölme riski var

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Avrupa'nın "düşman küresel güçlerin risklerine" karşı çok yavaş uyandığını söyledi.  "Avrupa'nın ölme riski var" diyen Macron, yüksek rütbeli askeri personel yetiştirmek için Avrupa askeri akademisi kurulması gerektiğini belirtti.

Fransa Cumhurbaşkanı Macron: Avrupa'nın ölme riski var

Cumhurbaşkanı , bugün yaptığı açıklamada, 'ya yönelik eleştirilerini dile getirdi.

Macron, güçlü bir Avrupa inşa etme mücadelesinin kazanılmaktan uzak olduğunu ve Avrupa'nın önümüzdeki on yıl içinde küresel rakiplerinin gerisinde kalma riski bulunduğunu söyledi.

Paris'teki Sorbonne Üniversitesi'nde yaptığı konuşmada "Avrupa'nın ölme riski var" diyen Macron, Avrupa'nın "düşman küresel güçlerin risklerine" karşı çok yavaş uyandığını ifade etti.

Fransa lideri, Avrupa'nın bir kırılma noktasında olduğunu ve hızla silahlanan küresel rakipleriyle rekabet edebilmek için daha fazlasını yapması gerektiğini belirtti.

Macron, "Yüksek rütbeli askeri personel yetiştirmek için Avrupa askeri akademisi kurmalıyız" diye ekledi.

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