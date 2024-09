Fransa Cumhurbaşkanı Macron: Lübnan'da savaş olmamalı, olamaz

Macron, New York'taki 79. BM Genel Kurulunda yaptığı konuşmada, İsrail'in Gazze ve Lübnan'a yönelik saldırılarını ele aldı.



"Lübnan'da savaş olmamalı, olamaz." diyen Macron, tarafların İsrail-Lübnan Mavi Hattı üzerindeki yükümlülüklerini yerine getirmesi gerektiğini belirtti.



"İsrail'i Lübnan'da tırmanışı durdurmaya güçlü bir şekilde çağırıyoruz." ifadesini kullanan Macron, Hizbullah'ın da İsrail'e saldırılarına son vermesini istedi.



Macron, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarının çok uzun sürdüğünü ifade ederek, "On binlerce Filistinli can kaybının hiçbir haklı gerekçesi ve açıklaması yoktur." dedi.



Emmanuel Macron, "Çok fazla masum insan öldü ve onların yasını tutuyoruz. Bu ölümler insanlık adına bir skandal." diyerek, bu kayıpların İsrail dahil herkesin güvenliğini tehdit edebilecek nefret duygularına yol açabileceğini vurguladı.



"ULUSLARARASI MİSYON GÖNDERİLMELİ"



Macron, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarının bir an önce sona ermesi, ateşkesin sağlanması ve bölgeye insani yardımın ulaşması gerektiğini kaydetti.



"Gazze'de yeni bir aşamaya geçilmeli. Silahlar susmalı, insani yardım çalışanları geri dönmeli ve siviller korunmalı." ifadesine yer veren Macron, bölgeye uluslararası bir misyon gönderilerek iki devletli çözüm sürecinin başlatılması gerektiğini, bunun Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin (BMGK) gündemine gelmesi gerektiğini söyledi.



80 yıllık tarihe sahip BM'nin en büyük kriz birikimiyle karşı karşıya olduğunu dile getiren Macron, dünyada halklar arasında saygı ve güven zeminini yeniden inşa etmenin zorunluluğuna işaret etti.



Macron, "Acı çeken herkese aynı ilgiyi göstermeliyiz." diyerek, her canın eşit değerde olduğunu söyledi.



Fransa Cumhurbaşkanı konuşmasını şöyle sürdürdü:



"İnsan onuru söz konusu olduğunda hiçbir farklılık kabul edemeyiz. Devletlerin egemenliği söz konusu olduğunda da aynı şekilde hiçbir farklılık kabul edemeyiz."