Fransa Schengen alanında serbest dolaşıma son veren uygulamanın uzatılması kararını Avrupa Birliği Komisyonu’na iletti. Bu uzatmayla Fransa, AB üyesi ve Schengen alanında bulunan komşuları arasında normalde serbest geçişin sağlandığı sınırlarında kontroller ve denetimlerine 30 Nisan 2019'a kadar devam edecek.
Fransa, 2015'teki Paris saldırıları sonrasında OHAL ilan etmiş ve sınırlarını serbest geçişe kapatmıştı. Sınır kontrolleri uygulaması ülkede altı kez uzatıldı. OHAL uygulaması ise terörle mücadele ve kamu düzenini sağlamaya yönelik yasal düzenlemelerin ardından geçen yıl kaldırılılmıştı.