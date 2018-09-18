Fransa'da 43 yaşındaki Ali Ünlü cumartesi günü 3 çocuğu ve eşiyle birlikte gittiği Tours şehrindeki alışveriş merkezinin otoparkında 2 kişinin saldırısına uğradı.
Ünlü'nün kaldırıldığı hastanede 2 günlük yaşam savaşını kaybettiği açıklandı. Ünlü'nün yanı sıra, 16 yaşındaki kızının da saldırganlar tarafından darp edildiği belirtildi.
"Hırsızlık ve dolandırıcılıktan" sabıkası bulunan biri 21 diğeri ise 24 yaşında olan katil zanlıları gözaltına alındı.
Ali Ünlü'nün saldırganlarla park yeri için tartıştığı belirtiliyor.
Fransa'da bir Türk park kavgası kurbanı
NTV HaberDünya
Fransa'da yaşayan 43 yaşındaki Ali Ünlü park yeri için uğradığı saldırıda öldürüldü.
Fransa'da 43 yaşındaki Ali Ünlü cumartesi günü 3 çocuğu ve eşiyle birlikte gittiği Tours şehrindeki alışveriş merkezinin otoparkında 2 kişinin saldırısına uğradı.