Fransa'da PKK sempatizanları havalimanında olay çıkardı

Ulusal basındaki haberlere göre, hakkında Fransa'dan sınır dışı edilme kararı olan PKK'lı Firaz Korkmaz'ın Türkiye'ye iadesine karşı çıkan terör örgütü yandaşları Charles de Gaulle Havalimanı'na geldi.



Yaklaşık 20 kişilik grup, Korkmaz'ı götüren Ulusal Geri Gönderme Birimi ekibine saldırdı.



Terör destekçileri ve havalimanındaki sivil personel arasında da gerginlik yaşandı.



Fransız askerlerinin müdahalesiyle kontrol altına alınan olayda, havalimanında çalışan 3 kişi yaralanırken, gözaltı yapılmadı.



Korkmaz'ın Türkiye'ye gönderildiği öğrenildi.