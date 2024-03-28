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Fransa'da PKK sempatizanları havalimanında olay çıkardı

PKK terör örgütü destekçisi bir kişinin Fransa’dan Türkiye’ye sınır dışı edilmesini protesto eden örgüt üyeleri, Paris Charles de Gaulle Havalimanı’nı karıştırdı. Çıkan olaylarda 3 kişi yaralandı.

Fransa'da PKK sempatizanları havalimanında olay çıkardı

Ulusal basındaki haberlere göre, hakkında 'dan sınır dışı edilme kararı olan 'lı Firaz Korkmaz'ın Türkiye'ye iadesine karşı çıkan terör örgütü yandaşları Charles de Gaulle 'na geldi.

Yaklaşık 20 kişilik grup, Korkmaz'ı götüren Ulusal Geri Gönderme Birimi ekibine saldırdı.

Terör destekçileri ve havalimanındaki sivil personel arasında da gerginlik yaşandı.

Fransa'da PKK sempatizanları havalimanında olay çıkardı - 1

Fransız askerlerinin müdahalesiyle kontrol altına alınan olayda, havalimanında çalışan 3 kişi yaralanırken, gözaltı yapılmadı.

Korkmaz'ın Türkiye'ye gönderildiği öğrenildi.

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